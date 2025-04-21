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Глава МВД Польши заявил, что Варшава не откроет пункты пропуска

21 апреля 2025 06:13
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Европейские соседи выставляют условия Беларуси. Глава Министерства внутренних дел Польши заявил, что Варшава не откроет пункты пропуска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МВД Польши заявил, что Варшава не откроет пункты пропуска-2

Чиновник посетил пункт пропуска «Бобровники», где ознакомился с работой пограничной стражи и заявил, что граница все же останется закрытой по соображениям безопасности. В этом контексте он упомянул ситуацию с нелегальными мигрантами, которые предпринимают попытки попасть на польскую территорию. На фоне этих циничных высказываний о безопасности все чаще появляются сообщения о трагических инцидентах. Так, в конце прошлой недели белорусские пограничники обнаружили в реке Буг тело беженца – это уже шестой погибший за две недели. А недавнее решение польской стороны возвести семидесятиметровые наблюдательные вышки на границе лишь обостряет и без того напряженную ситуацию, которая по вине Варшавы может перерасти в гуманитарную катастрофу.

# Граница

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