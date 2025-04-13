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Грозит ли кризис мировой экономике? Эксперты оценили позицию Трампа

13 апреля 2025 19:06
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Тарифный блицкриг. Как тарифная война Трампа скажется на американской торговой политике и глобализации, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая:
Георгий Васильевич, грозит ли мировой экономике кризис, аналогичен кризису 2008 года? И как вы в целом оцениваете достаточно невероятную, эксцентричную позицию Дональда Трампа? 

Грозит ли кризис мировой экономике? Эксперты оценили позицию Трампа-2

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
Я позволю себе не согласиться с вашей оценкой американского президента. Да, действительно, харизмы ему не занимать, анализируя или характеризуя политику Трампа, тарифную войну, как сейчас говорят, мне кажется, во многом тут есть основание прагматизма. То есть, по большому счету, перед ним сегодня угрозы стоят, которые другими методами в краткосрочной перспективе решить было невозможно. С точки зрения или оценки кризиса 2008 года, я думаю, тоже нет. Почему? Потому что другие условия, другие причины и другая уже геополитика. То есть мы сейчас являемся свидетелями другой ситуации. Поэтому, ну, посмотрим.

Грозит ли кризис мировой экономике? Эксперты оценили позицию Трампа-4

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ:
Я думаю, отдельные черты кризиса 2008-2009 года мы можем найти, и в новом кризисе, если он будет разворачиваться в масштабном варианте, возможно, будут какие-то банкротства, падение цен на какие-то определенные товары или услуги, возможно, даже кратное падение, как было в то время. Но действительно, полного повторения кризиса не будет, это уже новое явление природы. И действительно, оно назревало уже давно. Трамп не появился просто из ниоткуда, конечно же. 

# Международная политика # Экономика # Дональд Трамп # Станислав Митрахович # Георгий Гриц # Надежда Сасс

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