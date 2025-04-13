Грозит ли кризис мировой экономике? Эксперты оценили позицию Трампа

Тарифный блицкриг. Как тарифная война Трампа скажется на американской торговой политике и глобализации, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, ведущая:

Георгий Васильевич, грозит ли мировой экономике кризис, аналогичен кризису 2008 года? И как вы в целом оцениваете достаточно невероятную, эксцентричную позицию Дональда Трампа?

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Я позволю себе не согласиться с вашей оценкой американского президента. Да, действительно, харизмы ему не занимать, анализируя или характеризуя политику Трампа, тарифную войну, как сейчас говорят, мне кажется, во многом тут есть основание прагматизма. То есть, по большому счету, перед ним сегодня угрозы стоят, которые другими методами в краткосрочной перспективе решить было невозможно. С точки зрения или оценки кризиса 2008 года, я думаю, тоже нет. Почему? Потому что другие условия, другие причины и другая уже геополитика. То есть мы сейчас являемся свидетелями другой ситуации. Поэтому, ну, посмотрим.