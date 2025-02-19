В Беларуси подвели итоги работы экономики за 2024-й – что стало главными драйверами роста?
Как известно, экономика – это сложный механизм, от которого зависит развитие государства. И от того, насколько он исправен, зависит работа всей системы. В правительстве подвели итоги социально-экономического развития страны за 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне непростой геополитической ситуации в мире, наша страна смогла подстроить паруса под направление ветра. Поэтому корабль идет ровно и устойчиво.
А тем, кто делал попытки расшатать эту стабильность, пришлось столкнуться с последствиями. Белорусская экономика сохраняет тенденцию роста, за 2024 год он составил 4 %. Этот показатель даже выше, чем предполагали в правительстве, а там, как известно, к цифрам относятся с осторожным оптимизмом. Локомотивы роста – промышленность, строительство, торговля и транспортная деятельность. Во всех сферах в плюсе от 5 до 10 %.
Важнейшая задача, поставленная Президентом на 2024 год – рост благосостояния белорусов. В государстве, где главной ценностью является человек и его потребности, реальные доходы населения – один из важнейших показателей эффективности работы экономики, он вырос почти на 10 %. Средняя зарплата в декабре – 2 700 рублей, а пенсия немного превысила 815 рублей. Кстати, за последние 2 года белорусские пенсионеры стали получать наполовину больше.
А вот по части экспорта ожидания превзойти не удалось. Несмотря на то, что объем поставок стал выше, чем в 2023 году, до ожидаемой планки не допрыгнули. Поэтому есть стимул для поиска новых партнеров и рынков сбыта.
Какие они, экономические итоги года и задачи, поставленные на будущее – Глеб Прокофьев.
Эта белорусская продукция известна в 20 странах мира. Шоколад, конфеты, батончики. Только за прошлый год с конвейера кондитерской фабрики вышло около 350 наименований. Суммарно отгрузили в торговые точки 23 тысячи тонн лакомств.
За 2024 год все предприятия кондитерской отрасли страны выпустили более 36 тысяч тонн импортозамещающей продукции. И в 2025-м у белорусских кондитеров не менее амбициозные планы – полное удовлетворение потребностей белорусов в качественных сладостях, повышение конкурентоспособности на международном рынке и обновление ассортимента.
Ольга Новоженцева, заместитель генерального директора по производству предприятия «Спартак»:
На внутреннем рынке Республики Беларусь мы реализовали более 8,5 тысячи тонн кондитерских изделий импортозамещающего направления. В настоящее время объем производства смещается в сторону производства вафельных изделий. И в 2025-м будет ряд новинок вафельной продукции. И модернизация вафельного производства.
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Свой вклад в развитие белорусской экономики вносит каждое предприятие, каждый регион. Как результат, экономическая ситуация в стране стабильная и управляемая, подчеркнул премьер-министр Беларуси на заседании Совета министров. 19 февраля в правительстве подвели итоги социально-экономического развития страны за 2024-й. Результаты впечатляющие. Так, темп роста ВВП составил 104 %. При задании в 103,8 %.
Правительству удалось решить важнейшие задачи, касающиеся благосостояния населения. Реальные доходы выросли почти на 10 % при прогнозе 3,5 %. Средняя зарплата достигла исторического максимума. Как и ранее, особая поддержка – бюджетникам. Почти на 10 % увеличились и пенсии.
Белорусская экономика показала рост выше среднемировых значений и целевых параметров в 2024-м.
Основными драйверами нашей экономики стали промышленность, строительство, торговля и транспорт. На фоне устойчивой работы этих отраслей сохраняем и макроэкономическую стабильность. Золото-валютные резервы за год увеличились. Наблюдается прирост инвестиций. Кроме того, белорусы стали больше доверять национальной валюте: число банковских вкладов в белорусских рублях увеличивается. Единственный показатель, по которому не достигли желаемых результатов – экспорт. Тем не менее в 2024-м мы поставили рекорд по поставкам в африканские страны.
Юрий Чеботарь: в Африку рост в 3 раза, 600 миллионов – и это тоже максимум. Читать здесь.
Уже второй год подряд белорусская экономика показывает рост выше среднемировых значений и целевых параметров. Назло и вопреки прогнозам европейских экономических аналитиков.
Георгий Гриц, экономический аналитик, кандидат экономических наук:
Если говорить о Евроконтиненте, страны Евросоюза – те, которые ищут повод, надуманный повод нас укусить, ущемить, показать свою значимость. Хотя на самом деле потенциал просто несоизмерим. Мы суверенное государство. Евросоюз – это 1,1 %, то есть Германия, которая была драйвером европейской экономики, обеспечивает сегодня где-то по прошлому году в районе 0,2 %, фактически вошла в рецессию.
Белорусская экономика сохраняет тенденцию роста и в этом году. Уже по результатам января 2025-го в нашей стране удерживается умеренный уровень инфляции, а также наблюдаются хорошие темпы по росту ВВП в строительстве, сельском хозяйстве и IT-сфере.
Лазаревич: мы видим, что и в 2025-м лидирующие позиции в импортозамещении останутся за Минском.