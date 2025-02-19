В Беларуси подвели итоги работы экономики за 2024-й – что стало главными драйверами роста?

Как известно, экономика – это сложный механизм, от которого зависит развитие государства. И от того, насколько он исправен, зависит работа всей системы. В правительстве подвели итоги социально-экономического развития страны за 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне непростой геополитической ситуации в мире, наша страна смогла подстроить паруса под направление ветра. Поэтому корабль идет ровно и устойчиво.

А тем, кто делал попытки расшатать эту стабильность, пришлось столкнуться с последствиями. Белорусская экономика сохраняет тенденцию роста, за 2024 год он составил 4 %. Этот показатель даже выше, чем предполагали в правительстве, а там, как известно, к цифрам относятся с осторожным оптимизмом. Локомотивы роста – промышленность, строительство, торговля и транспортная деятельность. Во всех сферах в плюсе от 5 до 10 %.

Важнейшая задача, поставленная Президентом на 2024 год – рост благосостояния белорусов. В государстве, где главной ценностью является человек и его потребности, реальные доходы населения – один из важнейших показателей эффективности работы экономики, он вырос почти на 10 %. Средняя зарплата в декабре – 2 700 рублей, а пенсия немного превысила 815 рублей. Кстати, за последние 2 года белорусские пенсионеры стали получать наполовину больше.

А вот по части экспорта ожидания превзойти не удалось. Несмотря на то, что объем поставок стал выше, чем в 2023 году, до ожидаемой планки не допрыгнули. Поэтому есть стимул для поиска новых партнеров и рынков сбыта.