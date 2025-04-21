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Тысячи немцев по всей стране приняли участие примерно в 70 традиционных пасхальных маршах за мир

21 апреля 2025 06:15
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Тысячи людей по всей Германии приняли участие примерно в 70 традиционных пасхальных маршах за мир. Шествия начались в четверг и продолжатся сегодня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи немцев по всей стране приняли участие примерно в 70 традиционных пасхальных маршах за мир-2

Инициаторами акций выступили профсоюзы и религиозные организации. Участники марша призвали к перемирию в многочисленных конфликтах по всей планете, в том числе в Украине и в секторе Газа. Они также потребовали от будущего немецкого коалиционного правительства перестать тратить миллиарды евро на перевооружение. Кроме этого, немцы выразили свое несогласие с планируемым размещением американских ракет средней дальности на территории ФРГ. Люди убеждены, что для достижения безопасности и мира необходимы соглашения о разоружении и дипломатия.

# Новости Германии

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