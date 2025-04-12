Как тарифная война Трампа аукнется самим Штатам? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Тарифный блицкриг. Как тарифная война Трампа скажется на американской торговой политике и глобализации, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Юрий Кофнер, советник по экономической политике немецкой партии «Альтернатива для Германии»: Вся тактика, стратегия Трампа вынудит европейцев еще больше стать вассалами США.

Андрей Телиженко, эксперт-американист: Дальше продолжение курса США по децентрализации ситуации в Азии.

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ:

Если Дональд Трамп решил разорвать ситуацию, теперь придется доказывать, что он способен эту рискованную политику проводить в жизни.

Георгий Гриц:

Все будет хорошо, но не для всех и не сразу.