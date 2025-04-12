Прямой эфир

Как тарифная война Трампа аукнется самим Штатам? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

12 апреля 2025 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тарифный блицкриг. Как тарифная война Трампа скажется на американской торговой политике и глобализации, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Как тарифная война Трампа аукнется самим Штатам? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-2

Юрий Кофнер, советник по экономической политике немецкой партии «Альтернатива для Германии»:
Вся тактика, стратегия Трампа вынудит европейцев еще больше стать вассалами США.

Как тарифная война Трампа аукнется самим Штатам? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
Европа сегодня, как Украина, стала таким расходным материалом.

Как тарифная война Трампа аукнется самим Штатам? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

Андрей Телиженко, эксперт-американист:
Дальше продолжение курса США по децентрализации ситуации в Азии.

Как тарифная война Трампа аукнется самим Штатам? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-8

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ:
Если Дональд Трамп решил разорвать ситуацию, теперь придется доказывать, что он способен эту рискованную политику проводить в жизни. 

Георгий Гриц: 
Все будет хорошо, но не для всех и не сразу.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». Воскресенье, 13 апреля, 22:00.

# Международная политика # Георгий Гриц # Станислав Митрахович # Андрей Телиженко

Другие новости рубрики

Все новости
Пасхальная история для детей. О чём новая книга белорусского автора «Ослик Быстроножка»?
12 апреля 2025 13:04

Пасхальная история для детей. О чём новая книга белорусского автора «Ослик Быстроножка»?

Подготовка к прыжку с парашютом – это сложно? В минском аэроклубе развеяли мифы
12 апреля 2025 13:01

Подготовка к прыжку с парашютом – это сложно? В минском аэроклубе развеяли мифы

Принимал участие в заключительном этапе обороны Могилёва. «Незабытые истории»
12 апреля 2025 12:56

Принимал участие в заключительном этапе обороны Могилёва. «Незабытые истории»