Новости по тегу #Генеральная прокуратура Республики Беларусь

В Беларусь из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали гражданина Мадагаскара. Он находился в международном розыске по линии Интерпола по обвинению в организации незаконной миграции.
Уровень преступности в Беларуси снизился на 13 %. Такой главный итог работы ведомства за 2025 год озвучил Генеральный прокурор Дмитрий Гора.
Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора выступая с докладом на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания.
Перед парламентариями с докладом об итогах работы органов прокуратуры выступает генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора.
Его обвиняют в хищении крупной суммы денег путем модификации компьютерной информации – в составе организованной группы.
В них заявляется о желании вернуться в Беларусь, вести законопослушный образ жизни, уважать национальную символику и традиции.
«Каждый третий» – творческий синтез концерта, спектакля и документального повествования.
В МВД и Генпрокуратуре подчеркивают: работа по пресечению коррупции остается приоритетным направлением.
Согласно материалам дела, обвиняемый умышленно исключил из базы для начисления обязательных страховых взносов оплату услуг, перечисляемых индивидуальным предпринимателям. Фактически данные ИП являлись сотрудниками объединения. Руководитель не отразил в бухгалтерском учете реально выплаченную ЗП.
В центре внимания были ключевые аспекты двусторонних отношений в уголовно-правовой сфере.
Как рассказали в надзорном ведомстве, генеральный директор коммерческого предприятия систематически передавал директору и его заместителю учреждения культуры в областном центре материальные ценности на общую сумму не менее 98 тысяч рублей.
На ряде интернет‑площадок продавцы оставляли за собой право аннулировать уже оформленный заказ или менять цену товара после того, как покупатель подтвердил покупку. Такие условия ограничивали права потребителей и противоречили законодательству.
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