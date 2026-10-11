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Новости по тегу #Генеральная прокуратура Республики Беларусь

В Беларусь из ОАЭ экстрадировали организатора нелегальной миграции
11 октября 2026 14:56

В Беларусь из ОАЭ экстрадировали организатора нелегальной миграции

Итоги работы органов прокуратуры за 2025-й подвели в Минске. В приоритете прокуроров – общий надзор
07 октября 2026 18:18

Итоги работы органов прокуратуры за 2025-й подвели в Минске. В приоритете прокуроров – общий надзор

В Беларуси уровень преступности в 2025 году снизился на 13%
07 октября 2026 11:30

В Беларуси уровень преступности в 2025 году снизился на 13%

Совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей проходит в Минске
07 октября 2026 08:11

Совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей проходит в Минске

16-летнего жителя Минской области заключили под стражу за хищение крупной суммы
05 октября 2026 06:35

16-летнего жителя Минской области заключили под стражу за хищение крупной суммы

Комиссия по возвращению граждан рассмотрела новые обращения в Минске
24 сентября 2026 07:21

Комиссия по возвращению граждан рассмотрела новые обращения в Минске

Концерт-реквием «Каждый третий» представили в Санкт-Петербурге в годовщину начала блокады Ленинграда
08 сентября 2026 20:07

Концерт-реквием «Каждый третий» представили в Санкт-Петербурге в годовщину начала блокады Ленинграда

МВД и Генпрокуратура выявили системную коррупцию на предприятиях дорожно-строительной отрасли
08 сентября 2026 06:25

МВД и Генпрокуратура выявили системную коррупцию на предприятиях дорожно-строительной отрасли

Не платил страховые взносы на 1.8 млн рублей – прокуратура Минской области направила уголовное дело в суд
04 сентября 2026 16:05

Не платил страховые взносы на 1.8 млн рублей – прокуратура Минской области направила уголовное дело в суд

Дмитрий Гора провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси
03 сентября 2026 10:57

Дмитрий Гора провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси

В Гродно оштрафовали за коррупцию иностранную компанию
03 сентября 2026 07:18

В Гродно оштрафовали за коррупцию иностранную компанию

Генпрокуратура Беларуси обнаружила нарушения в работе некоторых интернет-магазинов
24 августа 2026 07:30

Генпрокуратура Беларуси обнаружила нарушения в работе некоторых интернет-магазинов