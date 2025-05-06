Новый корпус Генеральной прокуратуры открыли в Минске

Здание буквально пропитано духом правосудия. Долгие годы здесь располагался Верховный Суд. Снаружи – памятник архитектуры 1950-х, внутри – стильный офис, отвечающий всем техническим требованиям. Здесь оборудованы конференц-залы для проведения совещаний, а также специальные пространства для работы с документами.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Прокуратура занимает особое место в системе органов государственной власти, управления. Это надзорный орган. По сути дела, это лицо нашего государства. С прокуратурой люди олицетворяют правосудие, справедливость, законность. И поэтому, когда мы работаем с гражданами, очень важно, чтобы и люди понимали, насколько важен этот институт в нашем государстве – прокуратура. Современные комфортные условия, которые созданы сегодня для определенной части подразделений Генеральной прокуратуры, – это результат нашей работы. Мы уверены в том, что результативность деятельности прокуроров будет очень высокая.

Максим Сенив, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Условия в новом здании созданы комфортные, здесь светло, уютно, что позволит каждому из нас еще эффективнее выполнять свои служебные обязанности.

После того как красная лента была перерезана, почетных гостей пригласили на экскурсию и рассказали о работе прокуроров. Наиболее масштабное расследование, над которым трудятся сотрудники, – дело о геноциде белорусского народа. Ведомство продолжает устанавливать новые факты зверств нацистов, открывать ранее неизвестные места массовых захоронений. За последние четыре месяца выявлено еще более 500 населенных пунктов, которые были частично или полностью уничтожены гитлеровцами.