В Палату представителей к третьей сессии внесено уже 13 законопроектов

Белорусские парламентарии готовятся к новому законотворческому сезону. Повестку предстоящей осенней сессии сегодня, 6 августа, обсудили на заседании Совета Палаты представителей, которая откроется 16 сентября. На рассмотрении депутатского корпуса находится 13 законопроектов. 12 – готовы к обсуждению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока в пуле – ряд документов, касающихся уголовной и административной ответственности. Новшества будут направлены на либерализацию законодательства в этих сферах. Рассмотрят также законопроект, связанный с госрегистрацией и ликвидацией субъектов хозяйствования; он призван защитить граждан от недобросовестных работодателей. Все документы в высокой степени готовности.

Подводя итоги второй сессии, председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко отметил высокую результативность. Депутатским корпусом рассмотрено 67 законопроектов, из них 64 – подписаны Президентом и применяются на практике.