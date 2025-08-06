В Палату представителей к третьей сессии внесено уже 13 законопроектов
Белорусские парламентарии готовятся к новому законотворческому сезону. Повестку предстоящей осенней сессии сегодня, 6 августа, обсудили на заседании Совета Палаты представителей, которая откроется 16 сентября. На рассмотрении депутатского корпуса находится 13 законопроектов. 12 – готовы к обсуждению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока в пуле – ряд документов, касающихся уголовной и административной ответственности. Новшества будут направлены на либерализацию законодательства в этих сферах. Рассмотрят также законопроект, связанный с госрегистрацией и ликвидацией субъектов хозяйствования; он призван защитить граждан от недобросовестных работодателей. Все документы в высокой степени готовности.
Подводя итоги второй сессии, председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко отметил высокую результативность. Депутатским корпусом рассмотрено 67 законопроектов, из них 64 – подписаны Президентом и применяются на практике.
Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
За цифрой, конечно, кроются и конкретные решения в области права, которые обеспечивают надлежащий уровень жизнедеятельности и государства, и общества, личности в соответствующих отраслях и экономики, и вообще жизни наших людей. Три законопроекта перешли к нам на эту сессию, которая планируется, она откроется буквально, не пройдет и месяца. И три этих проекта рассмотрены были в первом чтении.
Депутаты также задействованы в разработке пакета бюджетных документов на 2026 год. Эта работа уже активно ведется.