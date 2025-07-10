Генеральная прокуратура завершила расследование о покупке спецтехники и получении взяток

Генеральная прокуратура завершила предварительное расследование о получении взятки в особо крупном размере в сфере закупок. Дело направили в суд Центрального района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно материалам, генеральный директор одного из государственных предприятий вместе с замом в течение года неоднократно встречались с руководителями двух частных компаний. В ходе личных бесед обе стороны договорились о передаче взятки за поставку гусеничного бульдозера стоимостью около 1 миллиона рублей и двух экскаваторов стоимостью более 2 миллионов, а также обеспечение оплаты по этим сделкам.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Гендиректор предприятия-покупателя 11 февраля 2025 года в ресторане в Минском районе принял для себя и своего заместителя от иного лица, которое действовало по поручению директора предприятия-поставщика бульдозера, в качестве взятки более 42 тысяч рублей. Он же 13 марта 2025 года в гостинице в Минске, действуя по аналогичной схеме, принял в качестве взятки 33 тысячи долларов США за сопровождение сделки по поставке экскаваторов.

Действия обвиняемых квалифицированы по статье «Получение взятки». Им может грозить тюремный срок от 5 до 10 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности. В ходе расследования лица были заключены под стражу. При передаче уголовного дела в суд мера пресечения оставлена без изменений.