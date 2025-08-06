Новые правила для велосипедистов и электросамокатчиков! В МВД рассказали об изменениях

В Министерстве внутренних дел разъяснили изменения в правила дорожного движения. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко. Основные новшества касаются в основном велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в своде правил появится норма, в соответствии с которой велосипедисты и самокатчики будут обязаны спешиваться при пересечении проезжей части, в отдельных случаях – при движении по велопереезду и велосипедной дорожке. Разработчики документа рассчитывают, что это поможет снизить аварийность. За два года зарегистрировано около 900 ДТП с этой категорией участников дорожного движения. С учетом этих реалий и запроса общественности и были подготовлены соответствующие корректировки. Документ прошел публичное обсуждение, получив более 600 откликов от населения.

Виктор Ротченков, начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Корректируется понятие средств персональной мобильности в части установления их максимальной технически допустимой скорости – 25 километров в час. Вводится запрет на движение СПМ в пешеходных зонах, а также на тротуарах, если масса превышает 35 кг. Двигаться со скоростью свыше 10 километров в час в населенном пункте разрешено только по велосипедным дорожкам.

Также территории садоводческих товариществ теперь отнесены к жилой зоне, что влечет за собой соблюдение скоростного режима 20 км/ч и повышенные требования к безопасности. Что касается легковых машин, будет разрешена установка жалюзи, шторок и пленочных покрытий на боковых (кроме передних) и задних стеклах авто. А к маркировке зимних шин больше не будут относиться всесезонные изделия. Основные нормы указа вступают в силу с 1 сентября 2025 года.