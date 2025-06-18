В Генпрокуратуре прошло заседание комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов

Белорусы, которые покинули страну в период с 2020 по 2023 год, и теперь хотят вернуться, могут направить обращение в комиссию, чтобы узнать свой правовой статус. На этот раз после завершения необходимых проверочных мероприятий на рассмотрение были вынесены 8 обращений. В них граждане заявляют о желании вернуться в Беларусь, вести правопослушный образ жизни, уважать национальную символику и традиции, осознанно и активно исполнять гражданский долг. Напомним, Указ о создании Комиссии по рассмотрению заявлений белорусов, желающих вернуться в страну, глава государства подписал в феврале 2023 года. На специально созданном сайте можно получить всю справочную информацию: требования к обращениям, порядок их подачи и сроки рассмотрения. Там же размещены ответы на часто задаваемые вопросы.