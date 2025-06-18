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В Генпрокуратуре прошло заседание комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов

18 июня 2025 07:53
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Помочь вернуться на Родину. Очередное заседание Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений прошло в Минске под председательством Генерального прокурора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Генпрокуратуре прошло заседание комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов-2

Белорусы, которые покинули страну в период с 2020 по 2023 год, и теперь хотят вернуться, могут направить обращение в комиссию, чтобы узнать свой правовой статус. На этот раз после завершения необходимых проверочных мероприятий на рассмотрение были вынесены 8 обращений. В них граждане заявляют о желании вернуться в Беларусь, вести правопослушный образ жизни, уважать национальную символику и традиции, осознанно и активно исполнять гражданский долг. Напомним, Указ о создании Комиссии по рассмотрению заявлений белорусов, желающих вернуться в страну, глава государства подписал в феврале 2023 года. На специально созданном сайте можно получить всю справочную информацию: требования к обращениям, порядок их подачи и сроки рассмотрения. Там же размещены ответы на часто задаваемые вопросы.

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь

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