В Казимировском лесу Могилёва установили памятный знак жертвам геноцида

Новый, пронзительный символ памяти обрел 21 июня Казимировский лес под Могилевом. В годы войны на этом самом месте гитлеровцы оборудовали «фабрику смерти», где мучили и убивали ни в чем не повинных людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как напоминание о страшных событиях, здесь установили памятный знак. Его центральный образ – руки, что тянутся к небу. Олицетворение вечной скорби и несгибаемого духа нашего народа. В 2024 году страшные свидетельства зверств нацистов обнаружила следственная группа Генпрокуратуры в рамках расследования уголовного дела о геноциде. Были найдены останки 304 человек. Сегодня они были с почестями преданы земле. Истинные масштабы трагедии, которая до сих пор отзывается болью в сердцах белорусов, только предстоит установить.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Казалось бы, в прошлом году мы уже для себя предварительно очертили некие границы условные. Но когда стали изучать архивы, последние документы, ранее неизвестные, только за последние несколько месяцев узнали еще о том, что больше 500 ранее неизвестных сел и деревень, которые были полностью либо частично сожжены. То есть вот за последние несколько месяцев. К сожалению, эта скорбная цифра будет и дальше увеличиваться.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Дети, старики, женщины – все были уничтожены. Фашисты просто уничтожали, они считали нас людьми второго сорта. Как можно это забыть? Как можно об этом молчать? Об этом надо говорить, чтобы знали наши детки, знали наши внуки, правнуки. Знали для того, чтобы это больше никогда не повторилось.

История Казимировского (расстрельного) леса начала приоткрываться лишь в конце 90-х. Активные поисковые работы развернулись здесь в начале 2000-х. За все годы в этом скорбном месте подняли останки более 450 мирных жителей. Только в 2025 году – еще 150. На протяжении всего периода оккупации немецко-фашистскими захватчиками в этом лесном массиве Могилева было уничтожено около 7 000 советских граждан.