Обнаружили чудом – случайные находки помогли найти следы преступлений времён Великой Отечественной

За время, пока идет расследование дела о геноциде, исторические хроники пополнились новыми фактами, которые проливают свет на события прошлого, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Только за последние несколько месяцев специалисты установили еще 500 ранее неизвестных деревень, которые в войну были частично или полностью уничтожены. Сегодня их уже около 13 тысяч. До расследования вели речь о 9 тысячах. К сожалению, это не окончательные цифры. Как и те, что говорят нам о количестве погибших.

На окраине Ветки еще одно, до этого неизвестное, захоронение. Единственный ключ для расследования – документы 1950-х с показаниями женщины, чья жизнь была сломана войной.

Сергей Синицкий, прокурор Ветковского района:

Она проследила за ходом движения карательного отряда, видела, как с места расстрела ехала повозка, в ней лопаты. Она проследовала к месту. А у нее расстреляли мужа. Еврея. Узнала, что тут находится дочка ее. Соответственно, проследила, нашла это место.

Найти место удалось не сразу. Немецкая аэрофотосъемка, прочесывание лесов, опросы старожилов. Показания подтвердились. 52-й поисковый батальон поднял останки 36 человек. Находки говорят сами за себя: бусы, гребни, серьги и гильзы от немецкого оружия. Это второе массовое убийство мирных жителей в Ветковском районе. Первое – в 1941-м.

Юрий Антоненко, специалист по охране историко-культурного наследия Ветковского центра культуры и народного творчества:

3 декабря у нас формируются списки еврейского населения, их собирают возле здания районного управления и сгоняют в сарай. За это время происходит грабеж их имущества – восемь грузовых машин уезжают в Гомель с награбленным имуществом. В этот же день их начинают конвоировать южнее. 3 декабря, менее чем за один день, у нас убито больше 360 человек…

Май этого года. Реконструкция трассы под Волковыском. Лопата бульдозера натыкается на сейф. Внутри – документы довоенной и военной поры, некоторые с грифом «секретно», боеприпасы, детали машины.

Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн ВС Беларуси:

Мы уже посмотрели несколько человек, сведения о которых сразу удалось прочитать. Там есть люди, которые благополучно пережили Великую Отечественную войну. В том числе есть люди, которые числятся пропавшими без вести как раз в этот период – июль-август 1941 года.

Каждая такая находка – еще один фрагмент гигантской мозаики войны. Еще одно напоминание: война не закончена, пока не похоронен последний солдат, пока не установлена судьба последнего мирного жителя, пока не названы все преступления своим именем – геноцид.