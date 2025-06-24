Швед: в Беларуси уровень коррупционных преступлений снизился на треть

В Беларуси за последние годы уровень коррупционных преступлений снизился на треть. Такими данными сегодня, 24 июня, поделился генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед перед началом заседания Республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем в стране ежегодно выявляют более 1000 случаев взяточничества. К уголовной ответственности привлекают около 850 человек. Несмотря на положительную динамику, остаются проблемные моменты, отметил генеральный прокурор. Эксперты обращают внимание на недостатки в работе с подбором и расстановкой кадров. Не единичны случаи, когда ранее уличенных в коррупции спустя время назначают на ответственные должности. Еще одна проблема – недостаточно эффективная работа профильных комиссий.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

В органах государственной власти, управления, органах исполнительной власти, в соответствии с законом, действуют комиссии противодействия коррупции. Мы констатируем, что сегодня зачастую работа этих комиссий носит формальный характер. К слову, каждый пятый руководитель, который привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, сам был призван противодействовать коррупции в той или иной форме. Сегодня, как правило, мы делаем упор на то, чтобы очень оперативно изобличать преступников. По сравнению с предыдущими годами, взяточники, как правило, изобличаются немедленно. Их преступная деятельность не носит длительного характера.

Наибольшее число коррупционных правонарушений выявляются в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и торговле. Злоумышленники стараются скрыть свою деятельность, используя электронные кошельки, криптовалюту и методы шифрования. Подобные случаи оперативно выявляются. К уголовной ответственности привлекаются все, независимо от занимаемой должности и статуса.