В Минске проходит международная конференция к 100-летию научного плодоводства Беларуси

100 лет сочной истории. Вековой юбилей в 2025 году отмечает научное плодоводство Беларуси. К почетной дате приурочена и международная конференция: она собрала в белорусской столице селекционеров из России, Казахстана, Азербайджана и Таджикистана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше полусотни участников приехали изучить белорусский опыт в этой отрасли. Опираясь на традиции предков, собирая по зернышку лучшие образцы растений, сотрудники Белорусского отделения Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур, а затем его преемники – Институт плодоводства – сформировали коллекции, положившие начало масштабной селекционной работе и созданию поколений отечественных сортов.

Сергей Макаренко, заместитель директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (Россия): На постсоветском пространстве не многие научные учреждения могут похвастаться 100-летним юбилеем. Без сомнения, РУП «Институт плодоводства» является жемчужиной Республики Беларусь по решению продовольственной безопасности, по обеспечению местного населения (и не только местного населения) новыми сортами плодовых и ягодных культур, потому что сорта РУП «Институт плодоводства» выращиваются и в Российской Федерации. Конечно, мы с ними сотрудничаем. У нас идет селекция. Ввиду того, что я с Урала, у нас специфические условия, мы используем белорусские сорта как доноры.

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:

Поставлена задача обеспечить население собственной плодово-ягодной продукцией. И Институт плодоводства прилагает все усилия, чтобы эту задачу выполнить. Развивается селекция, увеличивается количество зимних лежких сортов, поэтому комплексно задача решается. Ежегодно мы предлагаем новые сорта. Не только по нашей традиционной яблоне, груше, сливе, но это и вишня, черешня. На сегодняшний день это и фундук, и персик, и абрикос. Давайте не забывать нашу традиционную культуру – виноград.

Программа конференции рассчитана на несколько дней. Участники посетят сады и экспериментальные площадки Института плодоводства. Состоится и обмен коллекциями, чтобы изучить, как тот или иной сорт ведет себя в других климатических условиях.