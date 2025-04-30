В Беларуси могут признать Объединённый переходный кабинет террористической организацией

Заявление о признании террористической организацией формирования «Объединенный переходный кабинет» с входящими в его состав структурными подразделениями – и запрете его деятельности на территории нашей страны направлено в Верховный Суд. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации ведомства, формирование было создано в августе 2022 года в Вильнюсе гражданкой Беларуси Тихановской и иными участниками заговора с целью захвата и удержания государственной власти незаконным путем. Известно, что деятельность «переходного кабинета» курируют иностранные государства, их специальные и разведывательные службы. Они же спонсируют формирование.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Основными целями создания и существования формирования определены действия по планированию, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность Беларуси путем захвата и удержания государственной власти. Для этого признаются допустимыми террористические акты, диверсии, захват заложников, зданий и сооружений, совершение незаконных действий в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Участники кабинета на регулярной основе организуют сборы денег, закупают средства поражения и иное имущество в интересах террористической организации «Полк імя Кастуся Каліноўскага»*, тем самым они непосредственно финансируют террористическую деятельность.

Ради достижения своих целей участники формирования создают и финансируют террористические организации, вербуют граждан Беларуси, активно создают и распространяют фейки в сети. Новых сторонников ищут и вовлекают в незаконную деятельность через интернет-ресурсы, включая социальные сети и мессенджеры. Преступные действия кабинета подтверждаются материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, актах терроризма, заговоре с целью захвата государственной власти, а также о совершении многих других тяжких и особо тяжких преступлений.

«Полк імя Кастуся Каліноўскага»* [* – признан террористической организацией на территории Беларуси – прим. ред.]