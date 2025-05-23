Швед: до 7 уголовных дел в отношении умерших нацистских пособников направят в Верховный Суд в 2025-м

До семи уголовных дел в отношении умерших нацистских пособников направят в 2025 году на рассмотрение в Верховный Суд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил генпрокурор Беларуси. Андрей Швед выступил перед членами Федерации профсоюзов и рассказал о ходе расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны.

Оно ведется с 2021 года. С тех пор специалисты изучили архивные документы, провели эксгумации и опросили свидетелей. Эти материалы подтверждают факты массового уничтожения мирного населения гитлеровцами на территории нашей страны. На встрече подчеркнули, работа ведется не просто ради исторической справедливости, но и для понимания современных угроз.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Сегодня неонацисты XXI века, которые, как и больше 80 лет назад, на западе объявили новый крестовый поход по тем же гитлеровским лекалам. Поэтому работу эту нельзя ослаблять. Идет война, в том числе информационная. Нужно каждый день, каждый день работать. Цена вопроса слишком велика.

Станислав Валюк, начальник главного управления идеологической и социально-культурной работы Федерации профсоюзов Беларуси:

Прежде всего та информация, которая будет сегодня нами услышана, не останется в этом зале. Она будет доведена нами до работников наших предприятий, организаций, до молодежи. Потому что прежде всего молодежь должна знать, помнить и должна гордиться подвигом победителей.

Подобные встречи стали частью государственной политики по сохранению исторической памяти. Представители Генпрокуратуры регулярно встречаются с трудовыми коллективами, посещают учреждения образования, а также публикуют материалы о ходе расследования дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ.