Уличная мода в Минске – показываем несколько идей для создания стильных образов
Я люблю каждый день выглядеть женственно и красиво. На мне укороченный жакет, жилетка и летящая юбочка. Акцентная бижутерия, винтажная, это всегда очень красиво. Жилетка – это тоже очень универсальная, классная вещь, которая сочетается абсолютно со всем.
Эти джинсы подарила мне моя подруга. Это полностью ручная работа. Расписывала тоже она. Люблю смешивать разные стили, нежный и довольно грубый. Меня вдохновляет музыка, исполнители разные.
Этим летом очень актуальны большие аксессуары, большие серьги под золото. Чем больше, тем лучше. Сейчас есть тренд, что не обязательно сочетать золото с золотом. То есть можно добавлять и серебро, и какого-то другого цвета металл. Сейчас, кстати, модно бермуды. Обожаю просто, у меня несколько цветов. Разные сумочки обожаю.
Подробности в видео.