Уличная мода в Минске – показываем несколько идей для создания стильных образов

Я люблю каждый день выглядеть женственно и красиво. На мне укороченный жакет, жилетка и летящая юбочка. Акцентная бижутерия, винтажная, это всегда очень красиво. Жилетка – это тоже очень универсальная, классная вещь, которая сочетается абсолютно со всем.

Эти джинсы подарила мне моя подруга. Это полностью ручная работа. Расписывала тоже она. Люблю смешивать разные стили, нежный и довольно грубый. Меня вдохновляет музыка, исполнители разные.