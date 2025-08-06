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Уличная мода в Минске – показываем несколько идей для создания стильных образов

06 августа 2025 10:36
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Уличная мода в Минске – показываем несколько идей для создания стильных образов-1

Я люблю каждый день выглядеть женственно и красиво. На мне укороченный жакет, жилетка и летящая юбочка. Акцентная бижутерия, винтажная, это всегда очень красиво. Жилетка – это тоже очень универсальная, классная вещь, которая сочетается абсолютно со всем.

Уличная мода в Минске – показываем несколько идей для создания стильных образов-3

Эти джинсы подарила мне моя подруга. Это полностью ручная работа. Расписывала тоже она. Люблю смешивать разные стили, нежный и довольно грубый. Меня вдохновляет музыка, исполнители разные.

Уличная мода в Минске – показываем несколько идей для создания стильных образов-5

Этим летом очень актуальны большие аксессуары, большие серьги под золото. Чем больше, тем лучше. Сейчас есть тренд, что не обязательно сочетать золото с золотом. То есть можно добавлять и серебро, и какого-то другого цвета металл. Сейчас, кстати, модно бермуды. Обожаю просто, у меня несколько цветов. Разные сумочки обожаю.

Подробности в видео.

# Мода # Уличная мода # Мода в Беларуси # Анастасия Макеева

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