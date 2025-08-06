Власти Латвии объявили ЧС в сельскохозяйственной отрасли

Стихия добила сельское хозяйство Латвии. Правительство было вынуждено объявить чрезвычайную ситуацию в отрасли, пострадавшей от продолжительных ливней и заморозков. Мера будет действовать до ноября. А пока под угрозой не только урожай, но и выживание фермерских хозяйств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным оценкам, пострадали посевы и цветущие сады на общей площади более 50 тысяч гектаров, а убытки оцениваются почти в 64 миллиона евро. Основной удар пришелся на зерновые и бобовые культуры, но не только они пострадали. Из-за высокой влажности на полях гниет картофель, та же участь постигла и травянистые корма. Это значит, что фермерам нечем будет кормить скот. А во многих регионах и вовсе не смогли приступить к посевной. Ситуация в отрасли сложилась катастрофическая.

Растения интенсивно болеют грибками. Зерна мелкие и мокрые. Чтобы их посушить, нужно больше денег. А это для меня как для фермера опять расходы. Надеялись, что хоть этой весной что-то получится. Если не удастся собрать этот урожай, не освободится площадь для следующего посева, что принесет проблемы и в следующем году.

Фермеры не в состоянии выполнить торговые обязательства перед партнерами, что чревато юридическими и финансовыми последствиями. А это, в свою очередь, наносит ущерб репутации латвийской аграрной отрасли на международной арене. Стоит отметить, что природа испытывает на прочность сельское хозяйство Латвии уже третий год подряд. И бороться фермерам приходится не только с погодой: цены на энергоресурсы и удобрения после прекращения торговли с Беларусью и Россией ставят местные хозяйства на грань выживания.