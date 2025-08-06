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Кароль Навроцкий принёс присягу и вступил в должность президента Польши

06 августа 2025 10:57
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Польша на пороге новой эпохи. Кароль Навроцкий принес присягу и официально вступил в должность главы государства. Напомним, он победил во втором туре президентских выборов 1 июня и является представителем оппозиционной партии «Право и справедливость», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кароль Навроцкий принёс присягу и вступил в должность президента Польши-2

В присутствии депутатов, сенаторов и представителей правительства Кароль Навроцкий принес присягу на Конституции, покаявшись верно служить нации и государству. На мероприятие также были приглашены дипломаты из разных стран, представители духовенства, вооруженных сил и теперь уже экс-президент Польши Анджей Дуда. Сегодня он официально сложил полномочия, уступив кресло новому лидеру. Теперь Каролю Навроцкому предстоит нелегкая задача: вывести страну из тупика, в который, по мнению экспертов, за 10 лет правления ее завел Анджей Дуда. Помимо этого, Навроцкому негласно объявил войну премьер Дональд Туск. Победа правого кандидата на выборах нанесла удар по надеждам кабмина закрепить проевропейский курс Польши. 

# Польша

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