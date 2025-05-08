Представители СМИ стран ЕАЭС и СНГ посетили Генеральную прокуратуру

Международное сообщество должно признать ужасающие факты истории геноцида белорусского народа. Это мнение журналистов из стран СНГ и ЕАЭС, которые в эти дни находятся в нашей стране. Пресс-тур приурочен к 80-летию Великой Победы. В программе 8 мая – посещение Генеральной прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2021 года в Беларуси развернута масштабная работа по расследованию уголовного дела о геноциде. Журналистам рассказали о ходе следствия. Установлено почти 13 тысяч сожженных деревень и местечек, около 600 лагерей смерти, свыше трех миллионов безжалостно убитых людей – скорбные цифры постоянно растут. В них история геноцида не только нашего народа, но и всех, кто сражался за мирное небо над некогда общей Родиной – Советским Союзом.

Арман Абовян, политолог, автор стрим-шоу (Армения):

Беларусь для нас – страна не терра инкогнита. Мы знаем, мы вместе, мы понимаем. Но когда ты погружаешься во все это уже непосредственно на месте, когда ты едешь в Хатынь, когда слушаешь генпрокурора о ходе расследования геноцида белорусов, когда ты смотришь на фото, когда тебе показывают детские игрушки, найденные в братских могилах, восприятие совсем другое. И да, нужно сделать все, чтобы было мировое признание геноцида белорусов.

Для журналистов провели экскурсию по музейной экспозиции, посвященной геноциду белорусского народа. В ней собраны уникальные экспонаты, полученные в ходе следствия. С непростой историей нашей земли гости продолжат знакомиться до 10 мая. 9 мая они примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Великой Победы в Минске.