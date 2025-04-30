Формирование «Объединенный Переходный Кабинет» в Беларуси могут признать террористическим

Генпрокурор Республики Беларусь Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования «Объединенный Переходный Кабинет» с входящими в его состав структурными подразделениями террористической организацией. Об этом информирует Генеральная прокуратура нашей страны.

О создании формирования было объявлено в августе 2022 года в Вильнюсе с целью заговора и удержания государственной власти незаконным путем. Деятельность объединения находится под кураторством, а также финансированием некоторых соседних стран, их специальными и разведслужбами. Кроме того формирование находится в прямой связи с зарубежными экстремистскими организациями.

Участники Кабинета на регулярной основе организуют сборы денег, закупают средства поражения и иное имущество в интересах террористической организации «Полк імя Кастуся Каліноўскага», тем самым непосредственно финансируя террористическую деятельность.

Установлены факты причастности членов формирования и к функционированию террористической организации «BYPOL».

Преступные действия Кабинета подтверждаются материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, актах терроризма, заговоре с целью захвата государственной власти, а также о совершении многих других тяжких и особо тяжких преступлений.