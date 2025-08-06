Генпрокуратура Беларуси ликвидировала международный преступный колл-центр

Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении двух иностранных граждан. Им инкриминировано мошенничество, совершенное организованной группой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По материалам дела, обвиняемые в 2024 году прибыли на территорию Беларуси, чтобы вести преступную деятельность по принципу колл-центра. Чтобы склонять потерпевших к инвестированию криптовалюты на псевдобиржах, было даже арендовано офисное помещение в столице. Потенциальных «жертв» злоумышленники искали на иностранных сайтах вакансий, предлагая им трудоустройство.