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Генпрокуратура Беларуси ликвидировала международный преступный колл-центр

06 августа 2025 06:23
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Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении двух иностранных граждан. Им инкриминировано мошенничество, совершенное организованной группой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Генпрокуратура Беларуси ликвидировала международный преступный колл-центр-2

По материалам дела, обвиняемые в 2024 году прибыли на территорию Беларуси, чтобы вести преступную деятельность по принципу колл-центра. Чтобы склонять потерпевших к инвестированию криптовалюты на псевдобиржах, было даже арендовано офисное помещение в столице. Потенциальных «жертв» злоумышленники искали на иностранных сайтах вакансий, предлагая им трудоустройство.

Генпрокуратура Беларуси ликвидировала международный преступный колл-центр-4

Максим Сенив, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
В дальнейшем с откликнувшимися проводилось обучение, после чего, с учетом полученных знаний, предлагалось самостоятельно попробовать себя на рынках у проверенного брокера, а также под контролем компетентного специалиста. Как итог – потерпевшие лишались вложенных ими денежных средств. Общая сумма ущерба по уголовному делу превысила 100 тысяч рублей. Изучение материалов уголовного дело показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия обвиняемых верно квалифицированы по части 4, статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета. Обвиняемые заключены под стражу.

# Интернет-мошенничество # Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Мошенничество

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