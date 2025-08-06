В Беларуси намолочено 3,7 млн тонн зерна вместе с рапсом

В Беларуси проблем с обеспечением продовольственной безопасности не предвидится. Еще немного и нашим хлеборобам покорится очередной рубеж: всего 300 тысяч тонн не хватает до четвертого миллиона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси проблем с обеспечением продовольственной безопасности не предвидится. Еще немного и нашим хлеборобам покорится очередной рубеж: всего 300 тысяч тонн не хватает до четвертого миллиона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аграрии выкладываются на полную: работа на хлебных нивах идет в круглосуточном режиме, не прекращаясь даже ночью. Когда на счету каждое золотое зернышко, не время расслабляться. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 37 % площадей. По данным Минсельхозпрода, статистика по областям на этот день выглядит так.
Более 700 тысяч тонн положила в общую копилку Минская область. Комбайнеры Брестской – уже перешагнули миллионный рубеж. Нагоняют их хлеборобы Гродненского региона – они отправили в закрома 805 тысяч тонн зерна. Без малого 300 тысяч тонн намолотили аграрии Витебщины, в Могилевской и Гомельской областях приближаются к отметке в полмиллиона. В счет госзаказа поставлено уже 15 % зерна от плана, а заказ по маслосеменам рапса выполнен на 67 %.