В Беларуси намолочено 3,7 млн тонн зерна вместе с рапсом

В Беларуси проблем с обеспечением продовольственной безопасности не предвидится. Еще немного и нашим хлеборобам покорится очередной рубеж: всего 300 тысяч тонн не хватает до четвертого миллиона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии выкладываются на полную: работа на хлебных нивах идет в круглосуточном режиме, не прекращаясь даже ночью. Когда на счету каждое золотое зернышко, не время расслабляться. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 37 % площадей. По данным Минсельхозпрода, статистика по областям на этот день выглядит так.