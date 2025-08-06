Превратила квартиру в царские хоромы – побывали в гостях у любителя антиквариата

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Добро пожаловать в роскошный замок Аллы Алениной! Своими руками женщина превратила обычную квартиру в царские хоромы. Каждый элемент декора прошел реставрацию – ювелирная работа.