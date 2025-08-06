Превратила квартиру в царские хоромы – побывали в гостях у любителя антиквариата
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Добро пожаловать в роскошный замок Аллы Алениной! Своими руками женщина превратила обычную квартиру в царские хоромы. Каждый элемент декора прошел реставрацию – ювелирная работа.
Алла Аленина, любитель антиквариата, мастер кукол ручной работы:
Вся мебель, которая у меня, – это все переделано. Как и антикварные куклы, которые ко мне приехали в первозданном виде. Они все разбитые, поломанные, а потом у меня – конфетки. Так и мебель. Всегда что-то делаю, переделаю из какой-то рухляди.
Алла Аленина:
Этот столик недавно опять переделывала. Антикварный – я очень люблю с антиквариатом работать. Люблю их превращать в какие-то произведения искусства.
Сломанные чемоданы, детские стульчики, потрепанные временем шкатулки или манекены. Для кого-то это старые и ненужные вещи, а для профессионала – настоящий бриллиант.
Важная часть интерьера – куклы. Они тоже антикварные. Пару недель работы – и старинная игрушка превращается в шедевр. Кстати, возраст многих кукол – более 100 лет.
Создать хорошие условия для хранения антиквариата совсем непросто.
Алла Аленина:
Особая система хранения. Тут никакого движения, ничего. Поставили на стоечку, закрепили. Мы не играем с антиквариатом, только смотрим, любуемся. Они должны быть защищены от пыли, света. Никакой яркий свет не должен попадать, никакие солнечные лучи. Как и на любые коллекционные куклы, должен быть полноценный купол. Закрытое пространство плюс сухое помещение.
Подробности в видео.