Лучшим сотрудникам прокуратуры вручили госнаграды

На страже законности и правопорядка. Свой профессиональный праздник отмечают 26 июня прокурорские работники. Профессионализм, принципиальность, ответственность и чувство гражданского долга – черты, которые отличают этих людей не только в работе, но и в жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.