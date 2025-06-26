Лучшим сотрудникам прокуратуры вручили госнаграды

На страже законности и правопорядка. Свой профессиональный праздник отмечают 26 июня прокурорские работники. Профессионализм, принципиальность, ответственность и чувство гражданского долга – черты, которые отличают этих людей не только в работе, но и в жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравление в адрес прокурорского корпуса от имени Александра Лукашенко на торжественном мероприятии зачитал госсекретарь Совета Безопасности. Главой государства дана высокая оценка работы прокуроров. Лучшие из лучших удостоены наград. Их отличившимся сотрудникам вручил глава ведомства.
Завершилось торжественное мероприятие на площади Победы. Коллектив ведомства, а также учащиеся классов «Юный прокурор» возложили цветы к подножию монумента. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.