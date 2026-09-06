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Новости по тегу #г. Минск

Почему на проспекте Независимости деревья теперь стоят в кадках? В Мингорисполкоме назвали причины
06 сентября 2026 18:39

Почему на проспекте Независимости деревья теперь стоят в кадках? В Мингорисполкоме назвали причины

Две ночи ночевали на вокзале – как белорусов кинули с жильем при переезде в Минск
12 марта 2026 14:38

Две ночи ночевали на вокзале – как белорусов кинули с жильем при переезде в Минск

Сталинский ампир – о символах белорусской столицы поговорили с депутатом Мингорсовета
13 февраля 2026 14:33

Сталинский ампир – о символах белорусской столицы поговорили с депутатом Мингорсовета

Здесь жил предполагаемый убийца Кеннеди – прогулялись по улицам Минска и узнали историю знаменитых домов
12 ноября 2025 14:40

Здесь жил предполагаемый убийца Кеннеди – прогулялись по улицам Минска и узнали историю знаменитых домов

«Кукурузы» и дома с мозаикой – чем интересны необычные здания белорусской столицы, рассказала экскурсовод
06 ноября 2025 18:47

«Кукурузы» и дома с мозаикой – чем интересны необычные здания белорусской столицы, рассказала экскурсовод

Обновлённая поликлиника в Минске сможет принимать до 480 маленьких пациентов в смену
04 ноября 2025 17:46

Обновлённая поликлиника в Минске сможет принимать до 480 маленьких пациентов в смену

Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска
30 октября 2025 13:15

Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска

Время для наведения порядка! 25 октября в Беларуси пройдёт республиканский субботник
18 октября 2025 11:36

Время для наведения порядка! 25 октября в Беларуси пройдёт республиканский субботник

Семь комнат занимала княгиня Радзивилл – узнали историю необычных домов Минска
14 октября 2025 14:13

Семь комнат занимала княгиня Радзивилл – узнали историю необычных домов Минска

Лучшие способы расслабиться. Минчане рассказали, как справляются со стрессом
10 октября 2025 11:29

Лучшие способы расслабиться. Минчане рассказали, как справляются со стрессом

Валовой региональный продукт Минска составил свыше 51 млрд рублей за 9 месяцев 2025-го
22 сентября 2025 17:25

Валовой региональный продукт Минска составил свыше 51 млрд рублей за 9 месяцев 2025-го

Современные локации с глубокой историей – как меняется Минск? Разбираемся на конкретных примерах
14 сентября 2025 17:30

Современные локации с глубокой историей – как меняется Минск? Разбираемся на конкретных примерах