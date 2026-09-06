Новости по тегу #г. Минск

Эта зима, когда действительно были морозы в течение двух месяцев, требовалось держать высокую температуру теплоносителя для того, чтобы обеспечить отопление в домах. Это привело к тому, что произошел перегрев корневой системы этих деревьев, они погибли.
Денег у нас практически тоже не было, только на квартиру, на жилье. Даже с работами мы, наверное, тоже на тот момент еще как-то не определившись были.
«Для меня это, конечно, прежде всего, памятник Победы на площади Победы. Это узнаваемый символ нашей страны, нашей Родины и нашего города».
Выделили квартиру под номером 24 на четвертом этаже. В своем дневнике Ли Харви Освальд писал, что она лучше, чем мог бы ожидать – с ванной, кухней, двумя балконами и видом на Свислочь.
Продолжаем путешествие по любимой столице. Минск – город, где традиции встречаются с современностью. Здесь среди так называемой обычной или стандартной архитектуры есть удивительные микрорайоны со своей индивидуальностью и неповторимым стилем.
Забота о здоровье граждан – основа сильного и единого общества.
«С 1913 года здесь размещается Алексеевская восьмиклассная гимназия. Ею руководила Елизавета Дмитриевна Рейман, поэтому еще этот дом называют дом Рейман».
Аллею поколений сегодня высадили минчане в Октябрьском районе столицы. Первые клены здесь появились еще весной.
Погуляем по белорусской столице в поисках необычных домов и докажем, что среди серых унылых панелек есть потрясающе красивая архитектура с интересной историей и даже своими легендами.
Корреспондент СТВ Вероника Макаревич узнала у минчан, как бороться со стрессом. Опрос.
В столице подвели итоги социально-экономического развития. Основной рост обеспечивают оптовая и розничная торговля, а также сфера информации и связи. Валовой региональный продукт Минска за январь – июль 2025 года составил свыше 51 миллиарда рублей с темпом роста 104 %.
Нашей столице исполнилось 958 лет. Возраст солидный. Старше многих европейских и русских городов и мудрее. Это о характере главного белорусского города, который закалялся, пройдя через многие испытания. Но Минск всегда находил в себе силы восстановиться из пепла.
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