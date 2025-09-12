Как проходит работа над генпланом Минска – рассказал Артём Цуран
Как проходит работа над генеральным планом Минска и в чем его особенности, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Об этом и многом другом говорим с гостем нашей программы. В студии Артем Николаевич Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Артем Николаевич, почему же возникла необходимость освежить генеральный план Минска? Может быть, жизнь опережает планы? И в чем самое главное его отличие от предшествующих концепций?
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Начнем с того, что город никогда не стоит на месте. Это всегда очень подвижный организм, в котором все изменения, которые мы с вами можем не наблюдать воочию, они происходят даже иногда независимо от того, хотим мы, жители, этого или нет. Город стал плотнее, город стал выше, город стал мобильнее.
И на эти все вызовы необходимо отвечать. Отвечать и с точки зрения экологии, потому что у жителя города Минска очень серьезный запрос на то, чтобы жить в чистом городе. Это и возможность добраться от места жительства до места работы, учебы и обратно. Это возможность быстро и экономично добраться жителю, который проживает в городе-спутнике. Вот эти все изменения нашей жизни, они так или иначе должны найти отражение и в генеральном плане. Поэтому вот эта большая группа людей во главе с нашим комитетом архитектуры и занималась тем, что предложила для жителей вариант нового генерального плана.
Наталья Надольская:
Как на самом деле проходит работа над генпланом? И учитываются ли именно мнения граждан? И привлекаются, может быть, какие-то коллеги из смежных областей?
Артем Цуран:
Минчане в определенной части думают, что за закрытой дверью в кабинете рисуется какой-то план чиновникам, и никто его тут менять ни в коем случае не будет. Будет ровно как написано в кабинете. На самом деле это не так. Очень большая группа людей занималась изучением. Это и архитекторы, это и непосредственно граждане, и профильные структуры. Более 50 структур участвуют в подготовке генерального плана. Но самое главное – это участие непосредственно самих жителей.
И мы уже имеем очень хорошие примеры, когда на ту или иную территорию предложение по ее трансформации непосредственно озвучивалось им самим, жителям, физическим лицом, человеком, который в последующем нашел свое обличие в какой-то документ, в какой-то план – это либо архитектурный план, либо план обустройства.
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