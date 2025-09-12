Как проходит работа над генпланом Минска – рассказал Артём Цуран

Как проходит работа над генеральным планом Минска и в чем его особенности, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Об этом и многом другом говорим с гостем нашей программы. В студии Артем Николаевич Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая:

Артем Николаевич, почему же возникла необходимость освежить генеральный план Минска? Может быть, жизнь опережает планы? И в чем самое главное его отличие от предшествующих концепций?

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Начнем с того, что город никогда не стоит на месте. Это всегда очень подвижный организм, в котором все изменения, которые мы с вами можем не наблюдать воочию, они происходят даже иногда независимо от того, хотим мы, жители, этого или нет. Город стал плотнее, город стал выше, город стал мобильнее. И на эти все вызовы необходимо отвечать. Отвечать и с точки зрения экологии, потому что у жителя города Минска очень серьезный запрос на то, чтобы жить в чистом городе. Это и возможность добраться от места жительства до места работы, учебы и обратно. Это возможность быстро и экономично добраться жителю, который проживает в городе-спутнике. Вот эти все изменения нашей жизни, они так или иначе должны найти отражение и в генеральном плане. Поэтому вот эта большая группа людей во главе с нашим комитетом архитектуры и занималась тем, что предложила для жителей вариант нового генерального плана.