К 2030 году площадь Минска увеличится более чем на 2,5 тыс. гектаров

В ближайшие годы Минск увеличит свою территорию почти на 8 %. Ожидается и рост населения города: плюс 25-30 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В ближайшие годы Минск увеличит свою территорию почти на 8 %. Ожидается и рост населения города: плюс 25-30 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Согласно прогнозу социально-экономического развития, к 2030-му общая площадь Минска увеличится более чем на 2,5 тысячи гектаров. Новые земли будут присоединены к столице преимущественно за счет территорий Минского и Смолевичского районов, а также зоны вблизи Национального аэропорта Минск.
Улучшатся в столице и показатели обеспеченности жильем: прирост площади на одного минчанина составит примерно четыре квадратных метр. Таким образом, общая норма на одного человека достигнет 27,5 квадратов.