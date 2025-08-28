К 2030 году площадь Минска увеличится более чем на 2,5 тыс. гектаров

В ближайшие годы Минск увеличит свою территорию почти на 8 %. Ожидается и рост населения города: плюс 25-30 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Согласно прогнозу социально-экономического развития, к 2030-му общая площадь Минска увеличится более чем на 2,5 тысячи гектаров. Новые земли будут присоединены к столице преимущественно за счет территорий Минского и Смолевичского районов, а также зоны вблизи Национального аэропорта Минск.