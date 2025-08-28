Прямой эфир

К 2030 году площадь Минска увеличится более чем на 2,5 тыс. гектаров

28 августа 2025 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ближайшие годы Минск увеличит свою территорию почти на 8 %. Ожидается и рост населения города: плюс 25-30 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К 2030 году площадь Минска увеличится более чем на 2,5 тыс. гектаров-2

Согласно прогнозу социально-экономического развития, к 2030-му общая площадь Минска увеличится более чем на 2,5 тысячи гектаров. Новые земли будут присоединены к столице преимущественно за счет территорий Минского и Смолевичского районов, а также зоны вблизи Национального аэропорта Минск.

К 2030 году площадь Минска увеличится более чем на 2,5 тыс. гектаров-4

Улучшатся в столице и показатели обеспеченности жильем: прирост площади на одного минчанина составит примерно четыре квадратных метр. Таким образом, общая норма на одного человека достигнет 27,5 квадратов.

# г. Минск # Строительство

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик: роль общественных наук в Беларуси хотелось бы увеличить, чтобы хотя бы её рассмотреть
28 августа 2025 17:20

Муковозчик: роль общественных наук в Беларуси хотелось бы увеличить, чтобы хотя бы её рассмотреть

Китайский центр книги отмечает первую годовщину
28 августа 2025 17:16

Китайский центр книги отмечает первую годовщину

Витебск готовится к Белорусско-узбекскому женскому бизнес-форуму
28 августа 2025 17:06

Витебск готовится к Белорусско-узбекскому женскому бизнес-форуму