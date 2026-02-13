Лукашенко: «У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать»

Александр Лукашенко 13 февраля лично проинспектировал боеготовность Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках внезапной проверки Главнокомандующий посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня под пристальным вниманием 120-я бригада. Комбриг показал Главнокомандующему свой пункт управления, подземный и собственноручно подготовленный. Никаких вам палаток. Но кое-что из проверенного временем ретро все же есть.

– Это у вас все такие печки или разные?

– Так точно, все.

– В основном такие. Буржуйка себя зарекомендовала так хорошо.

– Ну хватает?

– На такой блиндаж 6х10 метров достаточно одной печи.

– Достаточно. Ну хорошо. А в батальоне этих печек хватало? Или где-то вы не довезли – подвезли?

– Нет, всегда у нас загружены, материальные средства всегда с собой.

– А дрова вы заранее не готовите?

– Дрова. Установлен порядок: когда прибываем, заместителю по тылу звонок – в точку сразу нам привозят в течение часа-двух. С собой возим запас дров.