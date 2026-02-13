Лукашенко: «У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать»
Александр Лукашенко 13 февраля лично проинспектировал боеготовность Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках внезапной проверки Главнокомандующий посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня под пристальным вниманием 120-я бригада. Комбриг показал Главнокомандующему свой пункт управления, подземный и собственноручно подготовленный. Никаких вам палаток. Но кое-что из проверенного временем ретро все же есть.
– Это у вас все такие печки или разные?
– Так точно, все.
– В основном такие. Буржуйка себя зарекомендовала так хорошо.
– Ну хватает?
– На такой блиндаж 6х10 метров достаточно одной печи.
– Достаточно. Ну хорошо. А в батальоне этих печек хватало? Или где-то вы не довезли – подвезли?
– Нет, всегда у нас загружены, материальные средства всегда с собой.
– А дрова вы заранее не готовите?
– Дрова. Установлен порядок: когда прибываем, заместителю по тылу звонок – в точку сразу нам привозят в течение часа-двух. С собой возим запас дров.
Глава государства вникает в детали, задает вопросы всем военным, независимо от должности и званий (хотя имеет расклад от альтернативных источников) и резюмирует.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо учиться. У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать. Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но я не могу вам сказать, что этого не будет вообще. Поэтому мы готовимся. Проверку проходят все. И даже министр обороны, и госсекретарь. Есть люди, которые за ними тоже наблюдают и мне докладывают, какова обстановка, какова ситуация.
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