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Лукашенко: «У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать»

13 февраля 2026 17:52
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Александр Лукашенко 13 февраля лично проинспектировал боеготовность Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках внезапной проверки Главнокомандующий посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать»-2

Сегодня под пристальным вниманием 120-я бригада. Комбриг показал Главнокомандующему свой пункт управления, подземный и собственноручно подготовленный. Никаких вам палаток. Но кое-что из проверенного временем ретро все же есть.

Лукашенко: «У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать»-4

– Это у вас все такие печки или разные? 
– Так точно, все. 
– В основном такие. Буржуйка себя зарекомендовала так хорошо.
– Ну хватает? 
– На такой блиндаж 6х10 метров достаточно одной печи. 
– Достаточно. Ну хорошо. А в батальоне этих печек хватало? Или где-то вы не довезли – подвезли? 
– Нет, всегда у нас загружены, материальные средства всегда с собой. 
– А дрова вы заранее не готовите? 
– Дрова. Установлен порядок: когда прибываем, заместителю по тылу звонок – в точку сразу нам привозят в течение часа-двух. С собой возим запас дров.

Лукашенко: «У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать»-6

Глава государства вникает в детали, задает вопросы всем военным, независимо от должности и званий (хотя имеет расклад от альтернативных источников) и резюмирует.

Лукашенко: «У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать»-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо учиться. У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать. Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но я не могу вам сказать, что этого не будет вообще. Поэтому мы готовимся. Проверку проходят все. И даже министр обороны, и госсекретарь. Есть люди, которые за ними тоже наблюдают и мне докладывают, какова обстановка, какова ситуация.

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# Вооруженные силы Беларуси # Александр Лукашенко

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