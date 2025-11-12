Здесь жил предполагаемый убийца Кеннеди – прогулялись по улицам Минска и узнали историю знаменитых домов

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. «Максимально приближен к портрету Барбары Радзивилл» – рассказываем о коллекции костюмов колледжа индустрии моды

Тайны и загадки, легенды и исторические факты. Ведь некоторые уголки Минска поистине необычные. Готовы увидеть самый титулованный дом столицы? Слышали про «сталинку» со шпилем? Может, знаете, где жил предполагаемый убийца американского президента Кеннеди? Тогда вперед. Начнем мы с улицы Коммунистической.

Оксана Жукова, экскурсовод:

Коммунистическая улица удивительная, потому что у нее несколько названий было раньше – это улица Михайловская. Потом это была улица в часть Международной организации помощи борцам революции, она называлось просто кратко Мопровская. Затем улица Калинина. Сегодня уже улица Коммунистическая, это название она уже несет более 50 лет. Вот эта улица, вот этот дом. Кто не знает здание под шпилем? То самое, что видно с проспекта Независимости и находится напротив Министерства обороны. Пятиэтажная «сталинка» на пересечении Коммунистической и Красной была возведена в 50-х для офицерских семей.

Оксана Жукова:

Интересен тем, что он, конечно, выделяется именно своим шпилем. Этот шпиль был сделан в Москве. Привозили сюда частями, уже монтировали тут. Венчает его символ советской эпохи – это красная звезда, увенчанная лавровой ветвью. Наконечник располагается на высоте 43 метра от уровня земли. Когда-то наверху находился наблюдательный пункт противовоздушной обороны. Сейчас он закрыт. Старожилы рассказывают, что в свое время сушили там белье. Первое время на кухнях стояли керогазы, а в ванных комнатах водонагреватели на дровах. Все же автор «Белых рос» Алексей Дударев назвал этот дом лучшим в Минске. Здесь он прожил 35 лет.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Еще один интересный дом, о котором знают многие, но не все. Давайте о нем расскажем.

Екатерина Шаповалова, экскурсовод, историк:

Это так называемый дом Освальда. Ли Харви Освальд – якобы убийца президента Кеннеди. Многие знают, что он жил в Советском Союзе. Да, он жил в СССР, конкретно в БССР. В столицу БССР город Минск он попал 7 января 1960 года. Когда ему сказали, что он будет жить в Минске, первый вопрос, который он задал, что это, наверное, в Сибири?