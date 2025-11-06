«Кукурузы» и дома с мозаикой – чем интересны необычные здания белорусской столицы, рассказала экскурсовод

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Будущие инженеры, технологи и конструкторы – куда записать ребенка в Центре технического творчества детей и молодежи

Продолжаем путешествие по любимой столице. Минск – город, где традиции встречаются с современностью. Здесь среди так называемой обычной или стандартной архитектуры есть удивительные микрорайоны со своей индивидуальностью и неповторимым стилем. Каждая такая застройка рассказывает свою историю. Историю о стремлении к экспериментам, креативности и оригинальности, которые делают наш город уникальным.

Екатерина Шаповалова, экскурсовод, историк:

Это знаменитые наши минские «кукурузки» – пять домов. Четыре из них – это жилые дома. Пятый, который ближе к Комаровскому рынку – это современный такой деловой бизнес-центр. Строились эти дома очень долго, на протяжении 30 лет. Поначалу «кукурузы», как прозвали их в народе, были большим инженерным прорывом для небольшой советской республики. Когда Минск со всех сторон оброс каркасными домами самых причудливых форм и размеров, растворились в их разнообразии.

Екатерина Шаповалова:

Автор проекта Ольга Ладыгина. Этот проект был разработан еще в 1969 году. Это были первые минские дома не панельные, а монолитно-каркасные. Когда запланировали их строительство, появились проблемы с тем, как их строить. Пока это придумывали, прошло почти 10 лет, пока начали возводить первый наш дом, первую «кукурузку».

С улицы Веры Хоружей перемещаемся в район метро «Восток» к знаменитым домам с мозаикой, которые когда-то находились буквально на восточном въезде в белорусскую столицу. Ансамбль для Минска знаковый. Екатерина Шаповалова:

Задумка была такова – серая бетонная панель, первые дома в Минске выше девятого этажа. Торцы этих панельных домов украшены мозаиками художника-монументалиста Александра Кищенко. Эти сюжеты мозаик, мозаичных панно нам рассказывают о том, что Минск город-воин, город-строитель, город-науки и культуры.

В центре каждого мозаичного панно фигура женщины. Это собирательный образ – женщина-мать, мать-Родина. Причем чем-то они напоминали иконы. Но ведь и на гербе Минска изображена Богородица. Работа была проведена грандиозная. По эскизам создавали картонные шаблоны в натуральную величину. Разрезали. Так готовили кусочки мозаики. Материал – смальта, сегодня в такой технике уже практически не работают.