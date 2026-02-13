Финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» принимают Раубичи

Финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» традиционно принимают Раубичи. В первый день ребята определили лучших в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мощный старт, коньковый ход, меткая стрельба. Участники в этом году как никогда приятно поразили специалистов и селекционеров. Причем это 10-летние ребята.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

В этом году дети приехали намного лучше подготовленные. Если в прошлом году они хорошо стреляли, то в этом году они намного быстрее бегут.