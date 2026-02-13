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Финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» принимают Раубичи

13 февраля 2026 17:30
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Финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» традиционно принимают Раубичи. В первый день ребята определили лучших в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» принимают Раубичи-2

Мощный старт, коньковый ход, меткая стрельба. Участники в этом году как никогда приятно поразили специалистов и селекционеров. Причем это 10-летние ребята.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
В этом году дети приехали намного лучше подготовленные. Если в прошлом году они хорошо стреляли, то в этом году они намного быстрее бегут.

Финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» принимают Раубичи-4

Ирина Попкова, руководитель команды Могилевской области:
Уровень действительно в этом году. Настолько детки, смотрю по всем группам, ровненькие, настолько подготовленные, целеустремленные. Есть на что посмотреть.

Такой армии болельщиков позавидовали бы даже профессионалы-биатлонисты. Трибуны заполнены, атмосфера праздника и веселья. Ребята соревновались между собой, чтобы отправиться в команде болельщиков в Раубичи.

Далее смотрите в видео. 

# Биатлон

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