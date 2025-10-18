Время для наведения порядка! 25 октября в Беларуси пройдёт республиканский субботник

Аллею поколений сегодня высадили минчане в Октябрьском районе столицы. Первые клены здесь появились еще весной. Тогда закладку новой зеленой зоны приурочили к 80-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня работы по благоустройству продолжились. К ним подключились представители администрации района, политических партий и общественных объединений, да и просто небезразличные горожане.

Виктория Тарасова: Мы сейчас с сыном ехали сюда. Я ему говорю, вот когда станешь стареньким, будешь внукам своим рассказывать, что это дерево посадил здесь я. Оно уже будет большое, красивая. И вот таким образом мы с удовольствием участвуем в этой акции.

Эдуард Томильчик, глава администрации Октябрьского района Минска:

Каждая суббота в октябре – это субботники на территории района. Люди воспринимают это нормально, они вносят свой посильный вклад, чтобы было жить комфортнее, лучше, в нашем любимом районе Октябрьском.

Осень традиционно является временем для наведения порядка на земле. Сегодня на субботник только в Октябрьском районе вышли более 1000 человек. Ровно через неделю их будет куда больше. 25 октября в Беларуси пройдет республиканский субботник.