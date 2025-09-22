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Валовой региональный продукт Минска составил свыше 51 млрд рублей за 9 месяцев 2025-го

22 сентября 2025 17:25
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По итогам 9 месяцев этого года Минск перевыполнил целевые показатели. Объем инвестиций в основной капитал достиг 113 %, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валовой региональный продукт Минска составил свыше 51 млрд рублей за 9 месяцев 2025-го-2

В столице подвели итоги социально-экономического развития. Основной рост обеспечивают оптовая и розничная торговля, а также сфера информации и связи. Валовой региональный продукт Минска за январь – июль 2025 года составил свыше 51 миллиарда рублей с темпом роста 104 %. Это наилучший результат в республике.

Валовой региональный продукт Минска составил свыше 51 млрд рублей за 9 месяцев 2025-го-4

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Видим выполнение задания по снижению уровня затрат. При задании -1,1 за 9 месяцев видим выполнение в -1,8. И также поступление совокупных доходов в бюджет на уровне 118 %. Основной рост мы видим по оптовой и розничной торговле по секции, также информации и связь. Подтягиваются сейчас и остальные направления.

Отдельное внимание уделяется экспортному потенциалу. В сфере внешней торговли сохраняются стабильные объемы поставок на рынки России. Прорабатывается также вопрос наращивания экспорта в страны дальней дуги. Такая задача стоит на этот год. Так, например, поставки в страны Африки выросли в 12,5 раза.

# г. Минск # Экономика

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