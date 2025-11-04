Обновлённая поликлиника в Минске сможет принимать до 480 маленьких пациентов в смену

В столице завершается модернизация 15-й детской поликлиники на улице Голубева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строители приступили к благоустройству прилегающей территории и готовятся к монтажу современного медицинского оборудования.
Сейчас ведутся чистовые отделочные работы. Внутри помещений монтируют подвесные потолки, красят стены, а также облицовывают плиткой бассейн и санузлы.
Дмитрий Заяц, заместитель начальника по производству филиала СУ-13 ОАО «Стройтрест № 4»:
Проектом предусмотрена галокамера, в простонародье солевая комната для лечения и профилактики респираторных заболеваний у пациентов. Предусмотрены современная водоподготовка в части установки гидромассажных ванн с вихревым устройством. Имеется отдельный одноэтажный корпус с двумя бассейнами, в котором будут проводиться купания, а также занятия, различные мероприятия.
В поликлинике полностью заменены кровля, инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки, полы. Фасад здания утеплен, а внутреннее пространство перепланировано для повышения комфорта. Обновленная поликлиника сможет принимать до 480 маленьких пациентов в смену.