Обновлённая поликлиника в Минске сможет принимать до 480 маленьких пациентов в смену

В столице завершается модернизация 15-й детской поликлиники на улице Голубева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строители приступили к благоустройству прилегающей территории и готовятся к монтажу современного медицинского оборудования.

Сейчас ведутся чистовые отделочные работы. Внутри помещений монтируют подвесные потолки, красят стены, а также облицовывают плиткой бассейн и санузлы.