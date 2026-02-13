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Такси – под особым контролем. ГАИ в Минске проводит профилактическое мероприятие

13 февраля 2026 17:54
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Автомобили такси – под особым контролем столичной Госавтоинспекции. С этого дня и по 15 февраля в Минске проходит профилактическое мероприятие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такси – под особым контролем. ГАИ в Минске проводит профилактическое мероприятие-2

Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые осуществляют перевозку пассажиров. Инспекторы усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения, ведь именно их нарушение чаще всего становится причиной аварий.

Такси – под особым контролем. ГАИ в Минске проводит профилактическое мероприятие-4

Денис Ливанович, заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В поле зрения инспекторов также будет находиться соблюдение водителями правил перевозки пассажиров, а также соблюдение последними требований правил дорожного движения. Для реализации целей профилактического мероприятия также будут применяться ресурсы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. 

Такси – под особым контролем. ГАИ в Минске проводит профилактическое мероприятие-6

Использование системы мониторинга позволит оперативно фиксировать нарушения и реагировать на них в режиме реального времени. Главная задача – повысить уровень безопасности перевозок и дисциплину на дорогах, ведь профилактика и контроль – это залог снижения аварийности и сохранения жизни и здоровья граждан. 

Итоги акции будут подведены по завершении рейдов, а Госавтоинспекция напоминает: безопасность пассажиров начинается с ответственности каждого водителя.

# ГАИ ГУВД Мнгорисполкома # Денис Ливанович

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