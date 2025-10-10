Лучшие способы расслабиться. Минчане рассказали, как справляются со стрессом

– Выхожу на природу, любуюсь красотой. Цветочки, птички – и вообще все очень хорошо, особенно в Минске. Красота!

– А если на улице плохая погода, дождь. Как тогда?

– Зонтик и общаться с такими прекрасными людьми!

– Убираемся в квартире.

– А если каждый день стресс?

– Мы его накапливаем и на выходных боремся.

– Мы из театральной сферы, мы со стрессом не боремся. Он полезен в работе.

– В обычной жизни ты его уже не чувствуешь, потому что стараешься перебороть его на площадке, это уже входит в привычку. Уже осень, это какие-то уютные вечера с книгой, с теплым какао и под пледом.

– Я всегда на релаксе. Это внутренняя настройка: всегда быть на позитиве. Настраиваю себе позитивные мысли, читаю книги по психологии