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Лучшие способы расслабиться. Минчане рассказали, как справляются со стрессом

10 октября 2025 11:29
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Лучшие способы расслабиться. Минчане рассказали, как справляются со стрессом-1

– Выхожу на природу, любуюсь красотой. Цветочки, птички – и вообще все очень хорошо, особенно в Минске. Красота!
– А если на улице плохая погода, дождь. Как тогда?
– Зонтик и общаться с такими прекрасными людьми!

Лучшие способы расслабиться. Минчане рассказали, как справляются со стрессом-3

– Убираемся в квартире.
– А если каждый день стресс?
– Мы его накапливаем и на выходных боремся.

Лучшие способы расслабиться. Минчане рассказали, как справляются со стрессом-5

– Мы из театральной сферы, мы со стрессом не боремся. Он полезен в работе.
– В обычной жизни ты его уже не чувствуешь, потому что стараешься перебороть его на площадке, это уже входит в привычку. Уже осень, это какие-то уютные вечера с книгой, с теплым какао и под пледом.

Лучшие способы расслабиться. Минчане рассказали, как справляются со стрессом-7

– Я всегда на релаксе. Это внутренняя настройка: всегда быть на позитиве. Настраиваю себе позитивные мысли, читаю книги по психологии

Лучшие способы расслабиться. Минчане рассказали, как справляются со стрессом-9

Помогают собачки в стрессе, это своего рода отдушина. Приходишь домой после сложного рабочего дня, а они тебе радуются искренне, любят в любом состоянии.

Далее смотрите в видео.

# люди # г. Минск # Опрос # Опрос минчан

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