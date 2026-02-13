В 2026 году в планах Минска направить на строительство жилья 660 многодетных семей

В этом году в приоритете – возведение жилья для молодых специалистов и многодетных семей. Акцент – на арендное жилье. В планах – более 36 тысяч квадратных метров. Больше всего построено во Фрунзенском районе. Новая точка роста Минска – микрорайон Зеленый Бор.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Уже разрастаться в таких больших размерах он не может. Поэтому сегодня осуществляется реконструкция тех территорий, где у нас уже морально устаревшая застройка. Это как и частный сектор, так мы уже сегодня сносим и двухэтажные, трехэтажные дома. Приводится территория в порядок на Логойском тракте, улица Волгоградская. Также будет завершена застройка проспекта Дзержинского. Там уже осталось не столько много работы. Там и коммерческие застройщики завершают проект. Кроме того, нашими коммунальными предприятиями тоже уже завершается снос морально устаревшего частного сектора.