Семь комнат занимала княгиня Радзивилл – узнали историю необычных домов Минска

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Место притяжения для любителей интеллектуального досуга – рассказываем о клубе настольных игр Минск – потрясающий город со своей энергетикой, атмосферой и душой. Восставший из руин, ведь за годы Великой Отечественной войны от него почти ничего не осталось. Сегодня погуляем по белорусской столице в поисках необычных домов и докажем, что среди серых унылых панелек есть потрясающе красивая архитектура с интересной историей и даже своими легендами.

Начнем, пожалуй, с этого сине-голубого здания, которое точно выбивается из череды других.

Сергей Визнер, экскурсовод:

Мы с вами находимся возле одного из самых молодых дореволюционных зданий Минска. Год постройки здания находится на его фронтоне – 1913 год. По архитектурному стилю это типичный представитель архитектурного стиля модерн.

В начале XX века его приобрел купец Соломон Лившиц. С тех пор в народе его зовут домом Лившица. Интересный момент – в его внешней отделке использована керамика разного цвета или майолика – обожженная глина и глазурь. Сергей Визнер:

Строился этот дом как доходный. В настоящее время является одной из таких архитектурных доминант улицы Интернациональной. Как раз расположен рядом с поворотом на нынешнюю пешеходную улицу Комсомольскую. Когда-то здесь находились жилые квартиры и банкирская контора Лурье, основанная еще в 1899 году.

В этом светло-желтом доме в стиле модерн с элементами неоклассицизма говорят когда-то жила княгиня Радзивилл.

Оксана Жукова, экскурсовод:

Два дома под номером 19 и 17 были построены еще в начале XIX века. Они в истории города значатся как доходные дома Амбрапольского и Униховского. Это дома, которые действительно приносили хозяину доход, поскольку он сдавал в аренду комнаты. На первом этаже семь комнат занимала княгиня Мария Магдалена Радзивилл. В остальных помещениях жили другие известные в городе люди.

Обратите внимание на эти цифры на аттике здания. Оксана Жукова:

Чтобы узнать, какого же года постройка – этот дом под номером 17, нужно позаниматься немножко математикой, сложением. Так буква «M» – это 1000, буква «D» – это 500, «C» – 100, но поскольку их четыре – значит 400. Итак, 1912 года постройки этот дом.