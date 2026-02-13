Уникальную лабораторию открыли в Беларуси! Каким будет будущее белорусской биоиндустрии?
Чтобы специалисты были квалифицированными и могли отвечать на запрос рынка труда, важна их подготовка. Белорусский тренд в обучении – практикоориентированность. В таком перспективном направлении, как биотехнологии, без нее никуда.
Для подготовки специалистов этой отрасли в стране создаются образовательные и научные площадки. Одну из них – лабораторию структурной и функциональной биологии белка – открыли сегодня на базе Белорусского государственного университета. Студенты и ученые будут работать с главным строительным материалом живых организмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О будущем белорусской биоиндустрии – репортаж Валерии Карачун.
На базе биологического факультета БГУ открыли уникальную лабораторию
Валерия Карачун, корреспондент:
Уникальность лаборатории в том, что она позволит проводить полный цикл исследования белка. Здесь его будут получать, детально анализировать, изучать динамику, структуру и функциональное взаимодействие. В таких контролируемых стерильных условиях студенты смогут экспериментировать и добиваться результатов.
Открытие лаборатории поддержал лично Президент. Глава государства поставил задачу создать площадку для подготовки высококвалифицированных специалистов в области биотехнологий. При комплектации лаборатории и ее оснащения во многом был взят опыт Пекинского университета. Такого сосредоточения оборудования в одной локации нет нигде на постсоветском пространстве.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Эта лаборатория интегрирована в школу, которая вырастает в виде преподавателей. Просто оборудование само по себе не будет еще производить. Поэтому нужны преподаватели, нужны студенты, нужна свежая кровь, свежее дыхание.
Мы активно взаимодействуем с нашими партнерами, с Пекинским университетом. У нас не хуже, чем у них. И поэтому, в общем-то, обмен мнениями, транспорт технологий – это то, что сегодня насущный хлеб для того, чтобы осуществлять передовые научные исследования.
Установленное в лаборатории оборудование позволяет с высокой точностью проводить исследования, максимально приближенные к реальным физиологическим процессам. Молодые ученые научатся создавать и выделять необходимые белки, внедрять их в клетки, манипулировать различными микроорганизмами и даже клонировать гены.
Важная особенность лаборатории – ee междисциплинарность. Микробиологи, биотехнологии, биоинженеры, биохимики – одновременно проводить научные эксперименты смогут студенты разных профилей. Такой интегрированный подход позволит молодым специалистам научиться создавать инновационные продукты, работая в команде.
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