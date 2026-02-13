Уникальную лабораторию открыли в Беларуси! Каким будет будущее белорусской биоиндустрии?

Чтобы специалисты были квалифицированными и могли отвечать на запрос рынка труда, важна их подготовка. Белорусский тренд в обучении – практикоориентированность. В таком перспективном направлении, как биотехнологии, без нее никуда. Для подготовки специалистов этой отрасли в стране создаются образовательные и научные площадки. Одну из них – лабораторию структурной и функциональной биологии белка – открыли сегодня на базе Белорусского государственного университета. Студенты и ученые будут работать с главным строительным материалом живых организмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О будущем белорусской биоиндустрии – репортаж Валерии Карачун.

На базе биологического факультета БГУ открыли уникальную лабораторию Валерия Карачун, корреспондент:

Уникальность лаборатории в том, что она позволит проводить полный цикл исследования белка. Здесь его будут получать, детально анализировать, изучать динамику, структуру и функциональное взаимодействие. В таких контролируемых стерильных условиях студенты смогут экспериментировать и добиваться результатов.

Открытие лаборатории поддержал лично Президент. Глава государства поставил задачу создать площадку для подготовки высококвалифицированных специалистов в области биотехнологий. При комплектации лаборатории и ее оснащения во многом был взят опыт Пекинского университета. Такого сосредоточения оборудования в одной локации нет нигде на постсоветском пространстве.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Эта лаборатория интегрирована в школу, которая вырастает в виде преподавателей. Просто оборудование само по себе не будет еще производить. Поэтому нужны преподаватели, нужны студенты, нужна свежая кровь, свежее дыхание. Мы активно взаимодействуем с нашими партнерами, с Пекинским университетом. У нас не хуже, чем у них. И поэтому, в общем-то, обмен мнениями, транспорт технологий – это то, что сегодня насущный хлеб для того, чтобы осуществлять передовые научные исследования.

Установленное в лаборатории оборудование позволяет с высокой точностью проводить исследования, максимально приближенные к реальным физиологическим процессам. Молодые ученые научатся создавать и выделять необходимые белки, внедрять их в клетки, манипулировать различными микроорганизмами и даже клонировать гены.