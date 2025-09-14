Современные локации с глубокой историей – как меняется Минск? Разбираемся на конкретных примерах

Нашей столице исполнилось 958 лет. Возраст солидный. Старше многих европейских и русских городов и мудрее. Это о характере главного белорусского города, который закалялся, пройдя через многие испытания. Но Минск всегда находил в себе силы восстановиться из пепла, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А сегодня наша столица – настоящая красавица, которой наперебой отвешивают комплименты. Особенно гости щедры на похвалу. Чисто, свежо, просторно, спокойно – город, где приятно жить, работать и растить детей. У Минска действительно неповторимый колорит, который гармонично сочетает историю и современность. Главное, как отметил Президент, это сохранить. Мы восстанавливаем наше культурное наследие и будем продолжать в том же духе. Что видим на примере того же Лошицкого парка, где на неделе прогулялся и глава государства. Это место – одно из самых любимых среди минчан и гостей города. Просторная территория, много зелени, исторический фон, а сейчас здесь появился новый культурный комплекс, где можно даже свадьбу отметить. Было бы желание. Как меняется внешность белорусской столицы и что делает ее по-настоящему особенной, по городу прогулялась Анастасия Иванникова.

Александр Макаревич:

Познакомились в школе, учились вместе в параллельных классах. Их история любви длиною практически в целую жизнь. За руку друг друга взяли в 9-м классе и до сих пор не отпускают. Все так же с любовью смотрят друг другу в глаза, все так же вместе шутят, улыбаются, вспоминают. А на вопрос: почему выбрали друг друга? Не раздумывая, отвечают. Галина Макаревич:

А ты сам рассказывал, говорит: ты была такая активная, была секретарем комсомольской организации школы. А ты был в комитете комсомола, часто общаемся все вместе. Вот где-то, наверное, тогда ты и запал.

Поженились в 22 года, вместе уже вдвое больше. «Золотая пара», не иначе! Пара, пример с которой берет вся большая семья. Вот и «золотая роспись» вновь всех собрала. Кстати, в стенах исторически уникального объекта. Из окон – красоты Лошицкого парка, дух истории, переплетенной с современностью. Где, как не тут, делиться с молодыми и неопытными секретом семейного счастья. Вот только все-таки есть ли он?

Есть!

– Какой?

– Любить надо, и все трудности, тяготы потом отпадают.

Искренние слова и нужная атмосфера. Такой дух истории как нельзя лучше подходит к свадебному дню. Конечно же, не только для «золотых юбиляров», но и для пар молодых. Вот и Дмитрий с Полиной свой «день Х» решили сделать по-настоящему особенным. Получилось. А тут еще и такой сюрприз. Поздравил лично Президент! «Дима, надо троих!» Лукашенко с подарками зашел на свадьбу к молодой паре.

Зал торжественных регистраций – подарок не одному району. Для всего города! Прописка не помешает поставить заветную подпись в таком историческом месте. И ведь это лишь один из пунктов масштабного обновления. Уникальный для столицы комплекс «Лошицкий» после реконструкции приобрел многофункциональный характер. Как раз его на неделе посетил Президент. А это еще раз подтверждает: трепетное отношение к истории особенно ценно. Это не просто наше настоящее – перспектива.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Моя политика, а значит, и ваша, – созидать и сохранять. Вот мы сохраняем свое наследство, восстанавливаем, строим. Мы это будем делать и дальше. Вы знаете историю. Это не буду повторять. В 90-е годы это место было готово исчезнуть с карты. Мы пошли другим путем. Восстановили. Есть еще несколько проектов, мэр Минска об этом говорил, мы их осуществим. Поэтому мы в Минске не только в этот Год благоустройства, но и в предстоящие годы полны решимости навести порядок. Дальше уже будут сами поддерживать этот порядок.

И тут не нужно смотреть на модные примеры. Стеклянные и бетонные небоскребы уж точно не покажут городской характер. Вот и идем своим архитектурным путем. Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

Преображением Лошицкого усадебно-паркового комплекса занялись достаточно давно. Например, эта усадьба была открыта больше 10 лет назад после многолетней реконструкции. В уникальный памятник архитектуры XVIII-XIX веков буквально вдохнули вторую жизнь. Чтобы окунуться в светский быт, достаточно переступить порог.