Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Минск умеет удивлять. Для этого достаточно прогуляться по его проспектам и улицам, заглянуть в закоулки и дворики. В городе, который восстал из пепла есть уголки, которые словно остались нетронутыми. Попытаемся сегодня отыскать такие.

Екатерина Шаповалова, экскурсовод, историк:

Раньше его адрес звучал по-другому – Петербургский переулок, 8. Это старинный доходный дом. В очень необычном стиле – в стиле эклектики. Его здесь построил более 100 лет назад архитектор Кноп. Изначально этот доходный дом принадлежал Елене Козиной, поэтому его иногда называют дом Козиной. С 1913 года здесь размещается Алексеевская восьмиклассная гимназия. Ею руководила Елизавета Дмитриевна Рейман, поэтому еще этот дом называют дом Рейман.

Эта женщина была женой российского офицера. Когда он умер, она переехала в Минск и решила посвятить себя детям. Гимназия стала одним из самых престижных и дорогих учебных заведений Минска. Помимо образовательных предметов, гимназисток обучали пластике и танцам.