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Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска

30 октября 2025 13:15
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

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Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска-2

Минск умеет удивлять. Для этого достаточно прогуляться по его проспектам и улицам, заглянуть в закоулки и дворики. В городе, который восстал из пепла есть уголки, которые словно остались нетронутыми. Попытаемся сегодня отыскать такие.

Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска-4

Начнем с района железнодорожного вокзала. Среди всей застройки выделяется дом на улице Кирова, 5 рядом с Михайловским сквером.

Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска-6

Екатерина Шаповалова, экскурсовод, историк:
Раньше его адрес звучал по-другому – Петербургский переулок, 8. Это старинный доходный дом. В очень необычном стиле – в стиле эклектики. Его здесь построил более 100 лет назад архитектор Кноп. Изначально этот доходный дом принадлежал Елене Козиной, поэтому его иногда называют дом Козиной. С 1913 года здесь размещается Алексеевская восьмиклассная гимназия. Ею руководила Елизавета Дмитриевна Рейман, поэтому еще этот дом называют дом Рейман.

Эта женщина была женой российского офицера. Когда он умер, она переехала в Минск и решила посвятить себя детям. Гимназия стала одним из самых престижных и дорогих учебных заведений Минска. Помимо образовательных предметов, гимназисток обучали пластике и танцам.

Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска-8

Екатерина Шаповалова:
Здесь размещалась общеобразовательная школа уже после революции и музыкальная школа. Использовалось это здание как административное комитетом по образованию. Сейчас здесь размещается суд Евразийского экономического сообщества.

Шедевр красной архитектуры XIX века сегодня восхищает своим великолепием и элегантностью.

Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска-10

Это здание на Советской, 17 тоже бывший доходный дом. Знали ли вы, что в годы Великой Отечественной войны в нем находилась аптека № 1?

Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска-12

Оксана Жукова, экскурсовод:
С приходом нацистских войск в городе начинают создаваться подпольные организации разной численностью. Это была одна из организаций небольшой численностью – пять человек. Возглавлял, управлял самой аптекой Георгий Фалевич. По заданию Минского городского подпольного комитета КПБ принимал подпольщиков, связных из партизанских отрядов для передачи медикаментов, перевязочных материалов.

Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска-14

Аптека № 1 находилась недалеко от гестапо. В мае 1942 года Фалевич и еще несколько его соратников были пойманы и казнены. Правда они успели уничтожить все документы и медикаменты, которые могли бы дать понять оккупантам, что именно аптека была явочным местом подпольщиков. В память о комсомольцах на здании уставлена мемориальная доска.

Подробности в видео.

# Оксана Жукова # Архитектура # История # г. Минск

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