Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Удивительная выставка китайского фарфора – побывали в Художественной галерее Михаила Савицкого
Минск умеет удивлять. Для этого достаточно прогуляться по его проспектам и улицам, заглянуть в закоулки и дворики. В городе, который восстал из пепла есть уголки, которые словно остались нетронутыми. Попытаемся сегодня отыскать такие.
Начнем с района железнодорожного вокзала. Среди всей застройки выделяется дом на улице Кирова, 5 рядом с Михайловским сквером.
Екатерина Шаповалова, экскурсовод, историк:
Раньше его адрес звучал по-другому – Петербургский переулок, 8. Это старинный доходный дом. В очень необычном стиле – в стиле эклектики. Его здесь построил более 100 лет назад архитектор Кноп. Изначально этот доходный дом принадлежал Елене Козиной, поэтому его иногда называют дом Козиной. С 1913 года здесь размещается Алексеевская восьмиклассная гимназия. Ею руководила Елизавета Дмитриевна Рейман, поэтому еще этот дом называют дом Рейман.
Эта женщина была женой российского офицера. Когда он умер, она переехала в Минск и решила посвятить себя детям. Гимназия стала одним из самых престижных и дорогих учебных заведений Минска. Помимо образовательных предметов, гимназисток обучали пластике и танцам.
Екатерина Шаповалова:
Здесь размещалась общеобразовательная школа уже после революции и музыкальная школа. Использовалось это здание как административное комитетом по образованию. Сейчас здесь размещается суд Евразийского экономического сообщества.
Шедевр красной архитектуры XIX века сегодня восхищает своим великолепием и элегантностью.
Это здание на Советской, 17 тоже бывший доходный дом. Знали ли вы, что в годы Великой Отечественной войны в нем находилась аптека № 1?
Оксана Жукова, экскурсовод:
С приходом нацистских войск в городе начинают создаваться подпольные организации разной численностью. Это была одна из организаций небольшой численностью – пять человек. Возглавлял, управлял самой аптекой Георгий Фалевич. По заданию Минского городского подпольного комитета КПБ принимал подпольщиков, связных из партизанских отрядов для передачи медикаментов, перевязочных материалов.
Аптека № 1 находилась недалеко от гестапо. В мае 1942 года Фалевич и еще несколько его соратников были пойманы и казнены. Правда они успели уничтожить все документы и медикаменты, которые могли бы дать понять оккупантам, что именно аптека была явочным местом подпольщиков. В память о комсомольцах на здании уставлена мемориальная доска.
Подробности в видео.