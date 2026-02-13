Сталинский ампир – о символах белорусской столицы поговорили с депутатом Мингорсовета

Светлана Винокурова, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я даже сказала, что оно не то, что может помочь, постоянно помогает. Город дышит этим искусством. Здесь 11 театров, 8 галерей. Здесь столько прекрасных мест небольших, уютных, которые наполнены искусством. Наш проспект – какие смыслы, какие бренды есть у этого города. Для меня это, конечно, прежде всего, памятник Победы на площади Победы. Это узнаваемый символ нашей страны, нашей Родины и нашего города. Смысл нашему городу придают привокзальные ворота, которые приглашают к гостеприимству, приезду. Демонстрируя характер наших белорусов и готовность принимать людей, которые с добрыми намерениями приезжают в нашу страну. Конечно, новые символы появляются, которых не было 50 лет тому назад. Это такие символы, как наша Национальная библиотека. Решение архитектурное очень интересное. Поэтому город меняет свое лицо, украшает себя, украшает жизнь, благоустраивает. Конечно, нельзя не отметить всем известный проспект, как его называют, сталинский ампир – проспект Независимости. Тоже прекрасное место, которым любуются. Все в порядке – улицы, тротуары и плитка. Все на свете. Все украшено и сделано.

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