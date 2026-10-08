Новости по тегу #Фестивали

В город на Днепре приехали студенты, молодые историки и педагоги из белорусских и российских регионов.
Гости праздника смогли поближе познакомиться с настоящей грузинской кухней, попробовать горячие хачапури и сочные хинкали.
Программа максимально разнообразная. Семейные спортивные мероприятия, гастрономический квартал, работают интерактивные площадки, открылись ярмарки.
На целый месяц центральный парк мегаполиса превратится в аналог сказочной страны Оз.
На арене реконструкторы демонстрируют мастерство владения копьем. Всадники сошлись в поединке, и зрители с гости следят за каждым движением.
Правила знаменитого фестиваля «Ла Томатина» неизменны: в течение часа тысячи участников устраивают грандиозную битву спелыми помидорами. В 2026 году на площади собрались 22 тысячи человек, а «снарядами» послужили 150 тонн томатов.
«Поэтому каждый фестиваль, в принципе, может и начинаться, и заканчиваться одним очень белорусским пожеланием. Лишь бы не было войны».
Полтора десятилетия назад мы приняли программу возрождения Полесья. Были поставлены простые понятные задачи: создать новые рабочие места, модернизировать производство, а самое главное, повысить качество жизни полешука.
Одной из ярких локаций фестиваля – «Ремесленная слобода». Здесь во всей красе представлено нематериальное культурное наследие белорусского Полесья.
На фестивале «Зов Полесья» председателю Гомельского облисполкома вручили каравай в честь намолота аграриями региона миллиона тонн зерна с учетом рапса.
Мы строим и развиваем наш Полесский регион по уму, не нарушая природной гармонии, сохраняя сакральную, первозданную красоту этих мест. Об этом заявил Александр Лукашенко 15 августа на церемонии торжественного открытия Международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья».
Агрогородок Лясковичи встречает участников и гостей международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Самобытный праздник за 16 лет существования стал визитной карточкой региона.
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