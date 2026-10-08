Прямой эфир

Новости по тегу #Фестивали

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» стартовал в Могилеве. Узнали, что в программе
08 октября 2026 17:42

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» стартовал в Могилеве. Узнали, что в программе

Фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» вернулся в Беларусь спустя 7 лет
03 октября 2026 17:10

Фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» вернулся в Беларусь спустя 7 лет

В Беловежской пуще проходит масштабный «Зубр-фест»! Гостей ждут конкурсы, ярмарки и большой концерт
25 сентября 2026 18:01

В Беловежской пуще проходит масштабный «Зубр-фест»! Гостей ждут конкурсы, ярмарки и большой концерт

Шанхай готовится к международному фестивалю света
15 сентября 2026 14:15

Шанхай готовится к международному фестивалю света

Масштабная реконструкция в центре столицы! Рассказываем, как проходит фестиваль «Мінск старажытны»
12 сентября 2026 11:12

Масштабная реконструкция в центре столицы! Рассказываем, как проходит фестиваль «Мінск старажытны»

В Испании проходит знаменитый фестиваль «Ла Томатина»
26 августа 2026 13:56

В Испании проходит знаменитый фестиваль «Ла Томатина»

Муковозчик: многочисленные праздники в Беларуси возможны только при условии сытой и надежной жизни
24 августа 2026 17:52

Муковозчик: многочисленные праздники в Беларуси возможны только при условии сытой и надежной жизни

Лукашенко рассказал о главных целях второй программы развития районов Припятского Полесья
15 августа 2026 16:16

Лукашенко рассказал о главных целях второй программы развития районов Припятского Полесья

Настоящий полесский колорит! Международный фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах продолжается
15 августа 2026 14:13

Настоящий полесский колорит! Международный фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах продолжается

Визитная карточка региона! Как проходит международный фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах?
15 августа 2026 11:32

Визитная карточка региона! Как проходит международный фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах?

Тут основа нашего белорусского характера! Лукашенко принял участие в открытии фестиваля «Зов Полесья»
15 августа 2026 10:52

Тут основа нашего белорусского характера! Лукашенко принял участие в открытии фестиваля «Зов Полесья»

Две концертные площадки, цирк‑шапито и «Батлейка»! Чем удивляет фестиваль «Зов Полесья» в 2026 году?
15 августа 2026 08:49

Две концертные площадки, цирк‑шапито и «Батлейка»! Чем удивляет фестиваль «Зов Полесья» в 2026 году?