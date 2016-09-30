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Мировая премьера: произведение «Sleepwalker» молодого композитора Сергея Бадалова прозвучит на фестивале Юрия Башмета

30 сентября 2016 11:47
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Самое долгожданное событие осени – фестиваль Юрия Башмета начнётся уже сегодня вечером, 30 сентября. Это будет 11 праздник классической музыки, на котором, как всегда, зрителей ждёт масса сюрпризов.

Откроет фестиваль уникальная программа на сцене Белгосфилармонии – знаменитый скрипач Сергей Крылов и выдающийся пианист Ростислав Кример выступят с программой «Москва-Вена».

Не только на открытии, но и на протяжении всего фестиваля обещает быть насыщенной и интересной. Минск в очередной раз встретится с легендами музыки. Впервые на фестивале выступит самая знаменитая скрипачка в Германии Вивиан Хагнер, а также всемирно известный пианист, Народный артист России Николай Луганский.
Кроме этого, уже по старой доброй традиции на фестивале Юрия Башмета состоится мировая премьера – в этом году прозвучит произведение молодого белорусского композитора – Сергея Бадалова.

Уже сегодня рождение нового произведения Сергей вспоминает с улыбкой. Хотя признаётся: потрудиться пришлось немало. Впрочем, трудолюбия и целеустремленности у Сергея Бадалова не занимать. Ведь молодой автор уже стал Лауреатов нескольких Международных композиторских конкурсов, а с недавнего времени Сергей попробовал себя в роли сценариста и режиссёра своих произведений.

Не менее значимое событие в творческой жизни Сергея Бадалова – на фестивале Юрия Башмета состоится 5 октября. На сцене Белгосфилармонии прозвучит его новой произведение «Sleepwalker», написанное для симфонического оркестра.

# Культура # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Фестивали # 2016 - Год культуры в Беларуси # Сергей Бадалов

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