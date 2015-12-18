В Беларуси прошел II Минский международный Рождественский конкурс вокалистов

Второй год подряд на перекрестке восточной и западной Европы собираются самые талантливые исполнители для участия в Минском Международном рождественском конкурсе вокалистов. Представители 18 стран (в том числе Китая, Канады и Монголии) боролись за право выступить на главной сцене Большого театра в финальном этапе состязания.

В нужное время в нужном месте. Особенность такого конкурса в том, что в жюри вошли не только музыканты-профессионалы и ректоры консерваторий, но и руководители оперных театров с мировым именем и представителей творческих агентств и фестивалей.

Для молодых вокалистов этот конкурс – уникальный шанс: стартовая площадка на Большую сцену.

Минский конкурс, хоть и молодой, однако уже стал узнаваемым в мире музыки и искусства.

Задание «сольный спектакль вместе с солистами белорусской оперы» позволяет в целом оценить не только уровень подготовки участников, но и умение входить в роль.

В прошлом году гран-при фестиваля досталось узбекскому тенору Рамизу Усманову, лауреатом первой премии стала белорусская артистка ­– Мария Шабуня. На этот раз победу увезет в Россию Надежда Павлова. Лауреатами I,II, III премии стали: Михаил Малафий из Украины, белорусский исполнитель Виктор Менделев и россиянка Елена Стихина.