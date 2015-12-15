Международный турнир по танцевальному спорту «Alliance Trophy-2015» прошел в Минске

На два дня Минск превратился в танцевальную столицу — сюда съехались около тысячи спортсменов, чтобы в эти выходные побороться за звание лучшего.

Впервые белорусская площадка стала центром соревнований по танцевальному спорту международного уровня! 16 судей из разных стран с утра и до позднего вечера наслаждались как зажигательными латиноамериканскими танцами, так и утонченными европейскими постановками.

Нашу страну представили лучшие танцевальные пары. Многократные победители европейских соревнований и призеры чемпионатов мира. Светлана и Константин вместе танцуют уже 11 лет. Их выступление было настолько страстным и эмоциональным, что зал замер на несколько минут.

На этом чемпионате свое мастерство продемонстрировали пары всех возрастных групп. За свои первые медали боролись малыши, а в категории «сеньоры» ребята показали высокий класс не только своей безупречной техникой, но и сценическим искусством.

Бальные танцы — красивый вид искусства и серьезный вид спорта, который требует ежедневной отдачи. Чтобы услышать свою фамилию среди победителей, ребята тренируются по нескольку часов в день.

С победой среди взрослых телеканал СТВ поздравляет белорусскую танцевальную пару - Александра Самосюка и Яну Тудвасеву.