Танцевальные флешмобы, хороводы и игры: как прошёл рождественский фестиваль семьи в Минске
Столичный парк Горького в праздничные выходные наполнила зажигательная музыка и детский смех. В Минске с размахом прошел рождественский фестиваль семьи «Город счастливых людей». Организаторы мероприятия предложили гостям торжества окунуться в особую атмосферу рождественского городка с развлекательными островками и рассказали об истории святого праздника.
Светлана Новикова, организатор фестиваля семьи «Город счастливых людей»:
Рождественский фестиваль семьи «Город счастливых людей» проводим его уже пятый год подряд. Наш фестиваль поддерживает нравственные и семейные ценности, говорит о ЗОЖ, дарит людям хороший отдых.
Мама, папа, я – счастливая семья! Эту известную фразу подтверждают и гости мероприятия.
Фестиваль под открытым небом объединил более десятка семей. Помешать празднику не удалось даже ударившим морозам. А вот градус хорошего настроения повышали танцевальные флешмобы, рождественские хороводы, игры, конкурсы – фестивальная программа принималась на «ура». Забавы по душе нашли и взрослые, и дети. К примеру, главы семейств соревновались и в силовых состязаниях, и демонстрировали хозяйственность.
Информировали гостей и координировали процесс волонтеры.
Светлана Шапочка, волонтер фестиваля семьи «Город счастливых людей»:
Островок, за который я ответственна, называется «Журналист», мы ответственны за то, что к нам люди приходят и оставляют отзывы. На самом деле отзывов очень много и отзывы действительно очень классные, люди очень благодарны за то, что есть место, где можно провести замечательно время со своей семьей.