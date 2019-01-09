Танцевальные флешмобы, хороводы и игры: как прошёл рождественский фестиваль семьи в Минске

Столичный парк Горького в праздничные выходные наполнила зажигательная музыка и детский смех. В Минске с размахом прошел рождественский фестиваль семьи «Город счастливых людей». Организаторы мероприятия предложили гостям торжества окунуться в особую атмосферу рождественского городка с развлекательными островками и рассказали об истории святого праздника.

Светлана Новикова, организатор фестиваля семьи «Город счастливых людей»:

Рождественский фестиваль семьи «Город счастливых людей» проводим его уже пятый год подряд. Наш фестиваль поддерживает нравственные и семейные ценности, говорит о ЗОЖ, дарит людям хороший отдых.