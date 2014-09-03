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Помидорные бои прошли в Буньоле

03 сентября 2014 09:01
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И снова тонны помидоров летят на головы десяткам тысяч участников ежегодного фестиваля «Томатина». Это безумное действо проводят в городе Буньоль, автономного сообщества Валенсия.

Муниципалитет города в этом году потратил на томаты 30 тысяч евро. После этого все овощи размазали по улицам и стенам домов в центре города. При этом уже второй год подряд за участие в помидорных боях все участники должны платить. По 10 евро с человека.

По данным городских властей, в этот раз поучаствовать в помидорном месиве изъявило желание около 22 тысяч человек.

Суть действа заключается в том, что по улице Эль-Сид, битком забитой людьми, едут грузовики с помидорами. Люди в кузовах бросают томаты на всех участников. 

Существует много версий того, когда же впервые прошёл этот фестиваль. Самая вероятная - это 40-е годы прошлого столетия, в начальное время правления диктатора Франсиско Франко. 

# Фотофакт # Фестивали и карнавалы # калейдоскоп # Фестивали # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева

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